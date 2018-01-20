孩子受到了惊吓怎么办

读者：周老师，您好，上周孩子姥姥带着我两岁大的儿子在外面玩的时候，被一辆摩托车撞到了，孩子没事，但孩子姥姥受伤出血了被送到了医院， 不过幸好还不算太严重，现在已经好了很多。但是我儿子这几天总是说起这件事，虽然他语言还说不太清楚，但看的出来他是受到了一些惊吓，这不会对他的心理有什么影响吧？请问我们该怎么办呢？

周美言：当人经历一些有冲击性的画面或事件的时候，比如像意外的事故或伤害，我们的大脑会受到刺激，也会产生本能的恐惧，而孩子的大脑还处在一个尚未发展成熟的过程中，需要学习一系列的整合工作，帮助他来处理这些可怕的经历。

大脑分为不同的部分，各自有其功能。比如我们的左脑是进行逻辑思考和语言组织的，而右脑则是帮助我们感受感知情绪的，而我们的“原始脑”是帮助我们做出本能的、帮助我们生存下来的选择的……就如同我们身体的各个器官虽然有不同分工，但也需要形成整体，彼此协作一样，大脑的各个部分也需要整体协调，互相支持。

当孩子在事件中感受到恐惧和惊吓时，这是在他的右脑中感受到的，但是孩子负责逻辑思考、推理判断和语言表达的左脑，差不多从两岁才刚刚开始发育，但他已经开始尝试通过“说”的方式，调动左脑去陈述事实，来试图理解右脑中发生的那些情绪，如果这时候家长能够敏锐地觉察到孩子的感受和情绪，并帮助孩子完成大脑中的信息和情绪的对话、整合，就可以非常好地帮助到孩子度过情绪危机，并且让孩子的大脑在发育过程中有新的进步。具体来说家长可以用语言帮助孩子讲述他所经历的事情——“姥姥被摩托碰到啦，摩托车很快，姥姥摔跤啦，流血啦，很疼，宝宝很害怕，宝宝很担心姥姥，但姥姥好好休息，伤口会长好的……“用类似这样简单的短句，多重复几遍，孩子需要反复聆听才可以慢慢理解。这样的方式可以化解孩子右脑中经历的恐惧和痛苦，帮助孩子摆脱情绪的困扰和控制，否则内心的恐惧会遗留下来，将来以别的方式浮出水面，比如一看到摩托就害怕，或者与姥姥分离就感到恐惧，又或者常莫名烦躁等。

栏目主持：周美言（国家二级心理咨询师）