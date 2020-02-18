父母情绪稳定孩子更有安全感

“现在疫情尚未过去，父母或家人的情绪稳定，对孩子而言便是最好的礼物”。北京儿童医院心理科主任医师崔玉华近日在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，孩子常常通过父母的情绪和行为来观察和体验这个世界，父母情绪稳定是一种内在和外在的影响力，会让孩子更有安全感。

研究表明，积极的信念、平和的心态能提升人体的免疫力，这种来自于内在的生命力才是最好的健康防护。崔玉华说，妈妈的情绪对孩子的影响最大。“每一个焦虑孩子的背后，一定有一个更加焦虑的妈妈。”他说，特殊时期，建议家长特别是妈妈们，要保持一种平和乐观的心态，好好利用这段时间培养和强化亲子关系。另外，更好培养孩子应对挫折的能力和情绪管理的能力。

崔玉华说，家长要做孩子的朋友，最重要的是要懂孩子。“懂孩子，就要懂孩子的心理需求，会换位思考，站在孩子的角度考虑问题。”崔永华说，这样家长的话孩子才爱听，也才爱和你说心里话。“父母与孩子之间要相互尊重。当然，尊重的核心是尊重彼此的心理需求。”

崔永华认为，家长首先要情绪稳定。“家长情绪稳定是孩子情绪稳定的前提，也是孩子安全感的主要来源。教给孩子对自己的情绪和行为负责，而我们家长也要对自己的情绪负责。”他强调，家长要尽量少说“你那样做，妈妈很生气”“那样做妈妈不喜欢”诸如此类这样的话。假如你正烦恼时，孩子来“打扰”你，那就跟孩子说妈妈这会儿心情不好，所以先自己待一会儿，等情绪好了就跟你玩儿。崔永华说，这样孩子也可以学会有不良情绪时自己先冷静一会儿，有助于锻炼其自我管理情绪。

崔永华还提醒家长，孩子性格的形成，1/3与遗传因素有关，2/3与环境因素有关，所以家庭和教养的环境因素是影响孩子性格的主要因素。他建议，家长们不妨利用这段特殊时期，更好地培养和强化亲子关系，学会做孩子的朋友，在与孩子平等沟通的前提下，帮孩子制定一个切实可行的生活、学习计划，并督促孩子严格履行。“切记，任何行为习惯的养成，任何成长中的自由，都要以良好的约束为前提。”崔永华说。（记者 耿兴敏）