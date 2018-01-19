没有口水难以吞咽食物 能够“垂涎三尺”也是一种幸福

北方的冬季空气干燥，近期到门诊看口干症状的患者多了起来。口水这东西看着不起眼，但缺少它的日子会很难过。夸张点说，对于长期有口干症状的人来说，能够“垂涎三尺”也是一种幸福。

没有口水难以吞咽食物

口水又称“唾液”，是由口腔颌面部的唾液腺分泌的。唾液腺除了有大名鼎鼎的腮腺、颌下腺、舌下腺这三大主力之外，还有很多小的唾液腺遍布在口腔内的各个部位。嘴唇里面那些软软的小颗粒就是默默奉献口水的小唾液腺。

大大小小的唾液腺每天辛勤制造的口水中，有99%是水，此外还含有不少电解质和蛋白质，如钾、钠、钙、淀粉酶、糖蛋白、分泌型免疫球蛋白等。美食当前，唾液腺分泌大量的口水帮助我们顺利咀嚼和吞咽，而口干严重的患者如果不借助水根本无法咽下食物。

口水是消化的第一助手，长期缺乏唾液的初始消化作用，胃肠消化负担会加重，甚至引起胃肠道疾病；口水能保护和滋养口腔黏膜，口干者的口腔黏膜会萎缩、变薄，吃刺激性食物时，尤其感到疼痛；口水对牙齿有冲刷作用，有助于清洁牙齿，严重口干的人常常会出现虫牙，并且容易导致牙齿全军覆没。此外，口水还能维持口腔的生态环境，许多口干者同时也会存在念珠菌感染。

病理性口干应看免疫科

最著名的病理性口干莫过于干燥综合征了。干燥综合征又叫“舍格伦综合征”，是一种自身免疫性疾病，它会破坏唾液腺及泪腺，造成口干、眼干，同时还可能累及关节、肾、肺等全身多个系统。

因此，如果有口干、眼干合并关节疼等症状，应及时到医院的风湿免疫科、眼科和口腔医院的涎腺科进行检查。根据检查情况，遵医嘱使用调节免疫的药物、促进唾液分泌的药物和人工唾液等。

头颈部肿瘤经放疗后引起的口干基本上是不可逆的，放疗时需要对腺体进行合理防护。若出现黏膜损伤和口干等症状，要及时到口腔医院的黏膜科和涎腺科检查、治疗。

另外，糖尿病的伴随症状就是口干，如果血糖控制到正常程度，口干也会随之缓解。同样，焦虑症、抑郁症、更年期的患者容易出现口干症状，而且很多抗焦虑、抗抑郁、抗高血压的药物也有口干的副作用。口腔念珠菌感染时出现的口干症状，在进行抗念珠菌治疗后会自然消失。

生理性口干可做腮腺按摩

是不是所有的口干都需要治疗呢？其实，口干不一定都是病，还有一些属于生理性口干。

生理性口干大多发生在人紧张、焦虑的时候，口水会不由自主变得黏稠，让人感觉口干舌燥，放松下来会自行缓解。吃饭吃咸了也会出现口干，这是人体的自然生理反应，提醒喝水以维持电解质平衡。

还有很多人白天好好的，一到晚上就口干，多见于老年人。这是口水分泌的昼夜节律问题合并唾液腺生理性萎缩造成的。首先，白天受交感神经支配，口水分泌多，到了晚上副交感神经支配口水，分泌自然减少。其次，老年人唾液腺生理性萎缩后，分泌功能会降低。打个比方，正常人大约每天能分泌3个矿泉水瓶（每瓶500毫升）的口水，年纪大了只能分泌1个至2个矿泉水瓶的口水。所以，很多老年人会出现夜间口干加重的现象。

对于比较轻的夜间口干症状，可以在床头放一杯水，感觉口干时少量饮用；比较严重的但仍属于生理性口干的，则需要一定治疗，可酌情使用促进唾液分泌的药物或者使用人工唾液。平时，口干者还可按摩腮腺以改善腮腺的分泌功能：用双手掌从双耳前向前下方按压至双侧口角处，注意保持一个方向，不要反方向揉。冬天天气干燥，家里暖气又足时，建议容易口干的人在床边放个加湿器。