常吃烫饭容易患食管癌，是真是假？

本期节目：食管癌——放疗知多少

这个说法由来已久，现在看来，这是一个相对科学的因素。

食管癌是一个比较常见的疾病，发病率约为15-21/10万，呈现出明显的地域性差异：河南、河北、黑龙江、内蒙古等地带，发病率相对比较高。为什么会有这种分布呢？其中，饮食因素相当重要。

在癌症相关的高危因素中，把进食的食物温度分了几个等级：食物在60度以下不太会对组织造成明显的损伤；但是65度以上就会造成黏膜明显的烫伤。国际癌症研究机构（IARC）把超过 65 ℃ 的热饮定义为 2A 类致癌物，有致癌风险。

偶尔吃一次烫食可能很快就修复了，但对于常吃烫食的人群来说，反复刺激会导致黏膜慢性炎症，时间长了会容易导致食管癌的发生。

那么，与食管癌相关的因素还有哪些？

年龄。客观地说，这是最主要的因素。虽然衰老是不可避免的，但可以通过改善生活方式，降低食管癌的发生率。

吸烟。也是食管癌的危险因素，有数据统计：吸烟程度较高的人群患食管癌的风险可能性是不吸烟人群的9倍。临床上，衡量患者吸烟的程度一般会用到一个客观的指标——包年（包年＝每天吸烟的包数×吸烟年数）。

饮酒。是高危因素之一，特别是长期大量的饮高度酒、烈性酒的人，患食管癌风险是不喝酒人群的2.2倍。

其他因素。例如感染因素，现在有研究在寻找感染HPV和食管癌之间的关系，但还没有最后的定论。食管癌还与营养不良、肥胖、反流性食管炎等相关。

食管癌的早期表现没有特异性，可以是吞咽不适或梗阻感。典型的症状是进行性吞咽困难，开始可以吞咽干的食物，继而只能吞咽软食或半流质食物，最后水和唾液也不能咽下。由于食管癌早期症状并不明显，专家建议有相关高危因素的人群要定期到医院体检，改善生活习惯，少吃太烫、太刺激的食物。

专家简介

惠周光，任中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部主任、干部保健处副处长，主任医师、博士生导师、协和特聘教授。中华医学会放射肿瘤学分会青委会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤放疗青委会副主任委员，北京市抗癌协会食管癌专业委员会副主任委员。获得“首都十大杰出青年医生”、“国家名医”称号。

擅长：肺癌、食管癌、胸腺瘤等胸部肿瘤的放疗以及疑难病例的处理。

出诊时间：周一和周二的下午，特需门诊部16诊室。

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