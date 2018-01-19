哺乳可降低母亲患糖尿病风险

《美国医学会杂志·内科学卷》日前发表的一项研究说，哺乳时间持续6个月以上会让母亲罹患糖尿病的风险减少近一半。

美国医疗保健机构凯泽·珀默嫩特公司等机构的研究人员分析了“年轻人冠状动脉风险发展研究”中1200多名女性的数据。她们1985年~1986年参与研究，当时年龄介于18岁~30岁之间，未患糖尿病。

此后30年间，每名女性都生下至少一个孩子，并接受了多达7次的糖尿病检测。她们还报告了哺乳的持续时间以及饮食与运动等生活方式。

结果显示，与没有哺乳过的女性相比，哺乳时间达6个月及以上的女性罹患2型糖尿病的风险降低了47％，时间不到6个月的女性罹患2型糖尿病风险降低了25％。

论文第一作者、凯泽·珀默嫩特公司的埃丽卡·冈德森在一份声明中说：“在排除了所有可能的外来风险因素后，我们发现哺乳持续时间与糖尿病发病风险之间存在很强的相关性。”

此前研究也曾发现哺乳能保护女性以后免受糖尿病的痛苦，但都是基于老年女性自我报告的相关数据展开分析。

研究人员表示，有好几种可能的生物学机制解释哺乳的保护作用，比如泌乳相关激素影响胰腺细胞分泌胰岛素，从而影响血糖水平等。

母乳喂养有很多好处，比如降低母亲患乳腺癌和卵巢癌的风险。世界卫生组织建议，母亲在婴儿出生后头6个月应坚持纯母乳喂养。