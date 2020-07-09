趁着父母健在，多陪陪他们，多帮他们完成一些心愿吧！

最近，一段87岁女儿给108岁母亲梳头的视频，感动了许多人。

视频中，母女两人都已白发苍苍。母亲盖着被子，安安静静地坐在床上。女儿在她身后弯着腰，将母亲松散的头发一绺一绺地梳到脑后，熟练地用头绳扎起来。据了解，女儿平常照顾母亲的生活起居，每天都要给母亲梳两次头。每当这个时候，母亲就会像孩子一样，乖乖地让女儿帮着梳。

这对母女，不禁让人想起那句“你养我小，我养你老”。两辈人之间，起初总是父母给予孩子呵护与疼爱。想想幼时，父母给我们洗澡喂食，一句一句教我们学说话，一步一步牵着我们学走路……经年累月，朝朝夕夕，他们始终耐心陪伴，将爱融入每天的一蔬一饭中。当他们老了，成为无法自己梳头的“老小孩”时，我们也要尽心照顾他们，正如他们曾悉心地照顾我们。

“我养你老”不光意味着陪伴和照顾，有时候，还需要扶一把，帮他们跟上时代。父母老了，精力不济，面对新事物常常一筹莫展。比如，生活中，不少老人不会使用智能手机、看不懂孩子发的表情、不知如何扫码支付……这时候，作为子女，应该慢下脚步等等他们，多花些时间，帮助父母学习新事物，让他们的老年生活丰富、多彩起来。父母不会网购，不如就帮着下载软件、注册信息，手把手、一遍遍地教；不会使用微信，有人就自制了手绘本，详细地画出每个使用步骤，让父母看得懂，学得会。这些用心的做法，都值得学习。

许多人记忆中都有这样的画面吧：公园里，自己摇摇晃晃地蹬着自行车，父亲跟在后头，紧紧地扶着车座，直到车身平稳，才悄悄地松了手。小时候，父母是我们的领路人，他们倾尽所能，为孩子打开一扇扇通往广阔世界的大门。如今，当他们赶不上时代向前飞驰的步伐时，我们也应该在后头扶着，耐心陪伴他们，为他们打开看见世界的窗。

古人曾说，最大的悲剧是“子欲养而亲不待”，劝勉世人孝亲应趁早。有网友留言，“希望80岁时也可以为母亲梳头”。其实不必等到80岁，趁着父母健在，多陪陪他们，多帮他们完成一些心愿吧！

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 08 版）