为何头发总是油腻腻？过度清洁反而会让你的头发更油

无硅油洗发水、护发素、护法精油，每周再用上一次头皮清洁膏——为了拯救头发，无论80后、90后都很努力，各种“网红”产品都要挨个试一试，洗护产品升级的同时，花费的价钱也水涨船高。网红产品真的有用吗？本报记者专访了南京医科大学附属明基医院皮肤科主任芦桂青。

A、硅油没有你想象的那么糟

“传统的有硅洗发水，造成的都是假滑的假象，长期使用硅残留在头皮和头发，会堵塞毛孔，过敏长痘，还会造成脱发。”很多人都在无硅油洗发水的宣传上读到过类似的表述，一时间以前洗发水中普遍添加的“硅油”成了洪水猛兽，无硅油洗发水也成了热卖的产品。但是稍微研读下洗护发产品的成分表就会发现一个现象：洗发水是没有硅油了，但很多护发素中依然有硅油，还有很大一部分的护发精油，主要成分就是硅油。这相当于你花了两倍到三倍的价钱买入了无硅油洗发水，转手又花大价钱买了硅油往头发上抹。

硅油对头发的作用是什么呢？芦桂青主任解释，我们的头发最外层包裹着毛鳞片，洗发水中的表面活性剂会清除掉头发表面的油脂，没有油脂润滑，毛鳞片会受损翻翘，发质就感觉毛糙变差了。烫染、暴晒等因素也会损伤毛鳞片。硅油的作用就是填补毛鳞片的受损部位，头发表面光滑了，顺滑的感觉也就出来了。

“现在国际上都没有任何文献和研究表明硅油是导致脱发、掉发的原因，硅油对皮肤也没有刺激性，不会造成过敏和长痘。”芦桂青告诉记者，洗发水中添加的甲基硅油，在很多护肤品中也存在着，并且是一模一样的成分，总体是安全的，残留在头皮和头发上的也只是极小的一部分，纠结硅油并没有必要。

B、过度清洁反而会让头发更油

洗头洗不到头皮吗？为什么还会有头皮清洁膏存在？可事实就是，由于美妆节目、微博达人的推荐，头皮清洁膏挺热火，网购平台上售价将近300元的头皮清洁膏代购，月售六七十笔的还有不少。头皮清洁膏多宣传产品能深层清洁和滋养头皮，减少化学残留物造成的刺痛和瘙痒感，平衡敏感性和油性头皮，有油脂平衡的头皮，才会有健康的头发。

“很多产品都强调深层清洁，其实对皮肤来说，并不需要干净到广告里呈现的那种程度。”芦桂青主任告诉记者，洗得太过频繁、太过干净了，反而会刺激皮脂腺来分泌更多的油脂达到水油平衡，结果就是变成“大油田”，脸上的皮肤如此，头皮也是如此。

“有没有发现以前人三四天不洗头，甚至一个星期不洗头，头发好像还不那么油，而现在很多女孩子一两天不洗头，头发就已经油腻得受不了了？”芦桂青说，除了现在人们卫生观念更强的因素外，洗头比以前频繁多了也是客观原因。

C、防脱治脱只靠洗护还不够

芦桂青告诉记者，平时她并没有对头发洗护产品特别上心，购买的也是超市里最普通的产品。她还拿自己做过试验，两个月时间，不用任何洗发和护发产品，只用清水洗头，结果并没有不干净的感觉，“只是头发明显毛糙了，所以后来还是把洗发水和护发素用回来了。”

“很多头皮和头发的状况，指望着光靠洗护来解决是不够的，而是要找出原因来，才能对症治疗。”就像前阵子网上热议的“90后脱发危机”，拿脱发来讲，原因就有很多种。有些是毛囊出现了问题，如毛囊发炎或是局部坏死了，相当于植物的根毁了，自然留不住头发；有些是和雄激素过量导致的，这跟基因都有关系；有些是产后脱发，甚至能一脱几年时间，及时纠正也能得到很好的治疗效果；还有甲状腺功能低下、贫血、患有红斑狼疮等免疫性疾病、心理压力过大等原因，都会造成脱发。脱发的症状、原因不同，治疗起来方法也不一样。