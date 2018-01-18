拍打经络能缓解感冒症状?

“每天不是拍胳膊就是拍腿的，现在还让我也跟着拍打，说可以缓解我的感冒症状。”近日，“95后”小高向记者反映，爷爷一直给他灌输“拍拍打打治百病”的理念，他想问问是否有科学道理。对此，有医生表示，经络养生是中医养生的重要组成部分，“经常拍打经络，可有效疏通经脉，阻止外邪进入脏腑，产生病症。”

家里有人感冒了，多拍拍肺经

“经络包括经脉、络脉、奇经八脉及其连属部分。”山东中医药大学第二附属医院预防保健中心主任韩兴军介绍道，人是一个整体，五脏六腑和皮肤、头发、五官等都是有联系的，起到联系作用的就是经络系统。中医认为，人体气血就是以经脉为运行路线，所以经络的主要作用是联络脏腑、运行气血。

对于“拍拍打打治百病”的说法，省中医院治未病中心副主任医师张昕表示，某种程度上这种说法是对的。“因为表皮和内脏通过经络联系起来了，所以拍打表皮一定程度上能帮助脏腑功能更好地运行。”韩兴军也认为，经常拍打经脉能保证其通畅，可调虚实，治百病。

“人体有十二经脉，每一条都有不同的作用。”张昕说，例如“肺朝百脉”，手太阴肺经，路线是从胸部的中府穴，沿着上肢内侧的前面，经过天府穴、孔最穴、太渊穴等，一直到大拇指上的少商穴。中医认为，肺主皮毛，且主一身之表。“经常拍打手太阴肺经，有利于老年人呼吸顺畅，还有美容的功效。另外，如果家里有人感冒了，恶寒、鼻塞、咳嗽，甚至头痛等，拍打肺经可有一定缓解效果。”

心慌胸闷半年，是经脉阻滞惹的祸

“前段时间有位60多岁的铁路职工来咨询，说自己从10年前开始就感到腰不舒服，后来通过锻炼和推拿稍有缓解。过了一段时间，又出现腰疼伴腿疼的症状，到医院检查被诊断为椎间盘压迫导致，结果腰治好了，腿还一直疼。”韩兴军说，除了椎间盘压迫，这名患者还有胆经不通的问题，“后来通过放血和针灸治疗，他的腿疼已经逐渐好转。”

还有一名55岁的女患者同样令韩兴军印象深刻，“她心慌胸闷的症状持续了半年，各种检查都做过，什么毛病也查不出来。其实她平时经常熬夜、劳累、焦虑等，导致心经、心包经阻滞。我让她试着多拍拍这两条经脉，她的症状一周后就有所缓解，一个月后完全康复了。”

既然拍打经络有如此多的好处，那么拍打时有什么注意事项吗?张昕介绍说，在拍打的时候要按照路线，做到有度，还要有方法。中医治疗疾病，是以解除病痛为目的，无论治疗还是保健，最终目标是让人觉得舒服。

韩兴军也提醒说，拍打经络固然好，但却不能治病，生病了还需看医生。而且每个人的体质不一样，要根据个人情况进行拍打。