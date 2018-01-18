智齿每个人都不会陌生，很多人都经历过智齿带来的痛苦。“我的智齿要不要拔”是口腔医生最经常回答的问题。专家表示，由于生长空间不足，绝大多数智齿都存在阻生或者位置异常，并且带来一系列口腔健康问题，因此除非智齿长得非常好，通常建议预防性拔除。

人类进化和饮食习惯改变的结果

正常成年人有32颗牙齿，上下颌各16颗，其中包含4颗智齿。智齿又称第三磨牙，从正中的门牙往里数，是第八颗牙。由于智齿多数是16岁以后才会逐渐萌出，此时人的生理和心理已经开始趋于成熟，因此才被俗称为智齿，暗含“智慧来临”之意。

每个人智齿的萌出年龄和数量各不相同，有的甚至终生不会萌出，均属于正常现象，有些智齿会埋伏于牙槽骨内，需要拍X线片才能具体确定智齿的位置和数量。“现如今大多数人的智齿都会出现不同程度的阻生或者异位”，山东省口腔医院口腔颌面外科主任王旭霞表示，这是由于随着人类的进化，下颌骨逐渐退化变得细窄，而牙齿的退化速度相对慢于下颌骨，导致牙齿生长空间不足，从而无法正常萌出。

同时，社会经济的发展带来了人们饮食习惯的巨大改变，从粗粮向精细化饮食改变，颌骨承受的咀嚼力减小，骨量也相应减少。“古代猿人的饮食非常粗糙，下颌骨比较宽大，牙齿基本就不会出现阻生。”王旭霞表示，仅从近几十年的临床观察来看，智齿阻生的情况也越来越明显。

存在口腔健康隐患，建议预防性拔除

“当智齿萌出不全而阻生时，部分牙冠则被牙龈覆盖，牙龈与牙体之间形成一个狭窄较深的盲袋。”王旭霞解释道，在盲袋中容易积存食物碎屑和细菌，一般的刷牙和漱口难以清洗干净。如果出现咬合创伤或伴有疲劳、熬夜等全身抵抗力下降，就容易出现智齿冠周炎，人们感到智齿疼痛，多是这种问题所致。

“炎症出现的次数、严重程度和患者自身的免疫力有关，免疫力低下的人群炎症会反复发生，严重者会出现颌面部间隙感染甚至发生颌骨骨髓炎。”王旭霞告诉记者，临床上这种情况比较常见，目前山东省口腔医院病房就住着多位因智齿反复发炎导致下颌骨骨髓炎的患者。

值得注意的是，智齿在萌出过程中容易抵在相邻磨牙上，导致邻近牙齿位置不正，食物嵌塞，出现邻牙龋坏，甚至压迫邻牙根而致其吸收。智齿完全骨阻生有时会引起不明原因的疼痛，还有可能引起牙源性囊肿或肿瘤。“很少有人四颗智齿都发育完全，如果智齿的对颌没有咬合牙，就会出现智齿过度萌出，从而影响其他牙齿咬合情况，可能为颞下颌关节紊乱病的诱因。”王旭霞说道。

正是由于上述诸多隐患，王旭霞表示，目前医学上主张对智齿进行预防性拔除，“现在拔智齿的人越来越多，尤其是准备出国留学的学生，担心在国外时智齿出现问题就医困难，多在出国前拔除智齿。”

拔牙不会造成其他牙齿松动

王旭霞强调，如果女性准备怀孕，怀孕前必须先进行口腔常规检查，如发现智齿部分萌出，建议在怀孕前拔除。因为孕期由于体内激素、饮食习惯的改变和环境、情绪的变化，智齿更容易发炎，而孕期用药存在诸多限制，一旦出现问题，孕妇会非常痛苦，有时折腾一两个月都无法缓解，严重的话会出现进食困难、张口受限还会引起感染等全身症状，甚至危及生命。

提到拔牙，很多人不免有些紧张，认为拔牙会导致其他牙齿松动、牙缝变宽。对此，王旭霞表示，以上多是由牙周炎症引起的，与拔牙没有关系。也有人认为拔掉智齿会让脸看起来变小、变窄，但实际上拔掉智齿并不会改变脸形。

尽管如此，这并不意味着所有的智齿都必须拔除，王旭霞表示，如果智齿已经完全萌出，并且位置很正，有上下对应的咬合牙，平时能够清理干净，又不存在龋坏等问题，可以暂时不拔；如果智齿完全埋在牙槽骨内，并且一直没有任何不适症状，也可以暂时不拔。具体是不是应该拔除，应该到口腔医院检查后，由医生做出准确的判断。