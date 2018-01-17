家家有个盐罐子,一日三餐离不开盐。食盐给人们的表面感觉是“咸”。市民的日常菜肴大多以咸作基础味,是食盐让我们享受到了美味佳肴。除了味觉的满足,氯化钠中的钠元素是我们体内不可缺少的一种化学元素,其主要功能是调节体内水分与渗透压,增强神经肌肉兴奋性,维持酸碱平衡和血压正常功能。因此,适量的食盐摄入是维持生命活动所必需。

虽然我们离不开盐,但吃的盐太多也可能引发多种疾病,特别是心脑血管疾病。

在盐的成分中,与血压关系密切的主要是钠离子,一般情况下,人体中不会缺少钠,令人担忧的却是钠过多。当人体内钠过多(伴随水过多)时,将会打乱人体固有平衡,对血压产生不利影响。通常我们所说的盐和高血压的关系,就是指的钠和高血压的关系。

2011年,山东省人民政府与原卫生部联合开展了减盐防控高血压项目,并在20个县(市、区)的15350名城乡居民中开展人群摄盐量及高血压流行水平调查。结果显示,我省属高盐饮食地区,居民每天人均食盐摄入量为12.5克,是中国居民膳食指南推荐量(6克)的2倍,其中来自调味品的食盐最多,占食盐摄入总量的81%,主要包括精盐、酱油、咸菜等；其次为加工食品,占食盐总摄入量的10.1%,包括饼干、面包和火腿肠等。

长期高盐饮食带来的严重后果之一就是高血压。高血压是“无声杀手”,长期血压偏高会大大增加冠心病、脑血管病和肾脏病的发病风险。结果显示,我省18～69岁成人高血压患病率为23.44%,6—17岁中小学生血压偏高检出率达14.8%,由此估算全省高血压患者约1600万。除高血压外,食盐摄入量高还可能导致肥胖、糖尿病、胃癌、骨质疏松症、肾结石、哮喘等健康问题。

现代医学证明,正常成人每天钠需要量为2200毫克,在强体力活动时或高温时,因大量出汗钠的需要量也要增加。我国成人一般日常所摄入的食物本身大约含有钠1000毫克,需要从食盐中摄入的钠为1200毫克左右,而食盐中的钠占其重量的39%,3克的食盐中含有1200毫克的钠。因此,实际在每天食物的基础上,摄入3克食盐就基本上达到人体钠的需要,故世界卫生组织推荐成年人每天食盐摄入量为5克。考虑到我国的实际,由于人们的膳食习惯和口味的喜爱,盐的摄入都远远超过3克的水平。因此,我国居民膳食指南推荐健康成人每人每天食盐摄入量不超过6克,也就是一啤酒瓶盖的量。

(任志方)