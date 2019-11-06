你不知道的“减盐”冷知识

最近几年，关于“减盐”的生活理念被人们普遍接受，人们都开始意识到减少盐摄入量的必要性和好处。不过，虽然大家普遍都知道《中国居民膳食指南》推荐的健康成年人每人每天食盐摄入量不超过6g的标准，但很多人却并没有真正掌握科学减盐的方法，今天就给大家分享几个重要的“减盐”冷知识。

冷知识1: 警惕食物中“藏起来的盐”，话梅、面包、挂面都是含盐大户

食物中的“含盐量高”就一定“口感咸”吗？这还真不一定。有些方便食品和零食虽然尝起来并不太咸，却含有较多的“藏起来的盐”。

比如话梅，如果你一天吃掉10颗，就相当于摄入盐3克。再看看其他零食的含盐量：一片普通切片面包约含盐0.5克，100克咸味瓜子约含盐3克，100克挂面约含盐3克，100克咸味饼干约含盐2克，100克锅巴约含盐1.3克。

冷知识2:营养成分表里的“钠”就是含盐量

根据规定，所有预包装食品的外包装上都应标注营养成分表，明确标明该食品的营养成分。其中，钠就代表含盐量。1克钠等于2.54克盐，100克食品中含1760毫克钠，相当于4.5克盐。

冷知识3:使用低钠盐并不意味着可以不注意量

使用低钠盐的主要目的是为了减少钠的摄入量，同时增加钾的摄入量，是减钠不减咸味。如果因为使用的是低钠盐而放得更多，也就失去了低钠盐的意义。

冷知识4:吃盐少了，不代表一定会缺碘

碘盐是我国居民膳食碘的主要来源，但减盐并不代表会导致碘缺乏。在我国山西省进行的一项减盐研究显示，盐摄入量减少25%，研究对象24小时尿中碘的排出量也有一定程度的降低，但碘的摄入水平仍然在人体所需要的量以上。

冷知识5: 没有必要盲目追求价格高昂的盐

食盐的名称主要与食盐的来源、加工方式及添加剂等有关，食盐的价格主要受生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等影响。不管是食用海盐、湖盐、井盐、矿盐、竹盐等，主要成分都是氯化钠，对食物的风味、人体的生理功效基本一样。

所以，没有必要盲目追求最贵的盐，除某些营养素水平偏低的特殊人群外，对一般人而言，吃普通的精制海盐就足够了。

冷知识6:即使不额外添加食盐，通过自然食物摄入也能基本满足人的生理需求

很多人担心，吃盐太少会不会有健康风险？虽然从概念上讲的确，人的生命活动离不开食盐，其主要成分氯化钠（NaCl），是身体成分的重要组成物质。

但事实上，科学研究显示，成年人每日对钠的需要量在400毫克左右，换算成盐的需要量约在1克左右，这个量再对应当代人的饮食结构来说，基本上不会存在盐摄入量不足的情况。

况且，世界上有很多国家居民盐的摄入量显著少于我国，并未发现有任何健康风险。国内也是如此，我国四川凉山的彝族人食盐摄入量相对较少，高血压患病率在全国也是最低的。

文/本报记者 雷若彤