高危人群肠镜检查依从性提高

记者近日从设在天津市人民医院的天津市大肠癌筛查项目办公室获悉，该市2017年为60万名40岁~50岁常住居民进行了大肠癌筛查。结果显示，与2014年相比，高危人群全结肠镜检查依从性、肠道息肉患者数量以及发现的早期大肠癌患者比例等均大幅度提高。此次检出的肠道病变患者增加了15%，主要是肠道息肉患者的增加。专家分析，这与高危人群肠镜依从性提高有关，也与生活方式改变密切相关。

天津市自2012年开始对40岁~74岁人群开展大肠癌筛查，按照60岁~74岁、50岁~60岁、40岁~50岁年龄段，以3年为一周期进行筛查。2017年是第二周期最后一年的筛查。筛查出大肠癌高危人群13.7万，其中的8512人接受了全结肠镜检查，发现肠道病变患者共计5332例。筛查出肠道息肉患者3798例。发现大肠癌患者共计52例，其中早期大肠癌患者15例。

据天津市人民医院副院长、肛肠疾病专家张伟华教授介绍，一系列数据显示，40岁~50岁这一年龄段人群对于大肠癌筛查的重视程度有所提高，高危人群肠镜依从性提高了2.4个百分点；早期大肠癌患者比例提高了10个百分点。这与项目办与各区卫生计生委、社区卫生服务机构密切配合，开展多种形式、长期有效的健康宣教分不开，也是居民健康素养提升，对肿瘤早诊早治知识知晓率不断提高的表现。值得重视的是，检出的肠道病变患者增加了15%，主要是肠道息肉患者的增加。

张伟华指出，该市肠道疾病患者不断增加，与生活方式改变也有着密切关系。40岁~50岁年龄段人群生活压力大，工作忙碌；上班族饮食不规律；喜欢吃高脂肪、高蛋白的食物等。

该市大肠癌筛查项目办公室主任、流行病学专家赵丽中教授强调，80%的大肠癌都是由息肉演变而来，通过全结肠镜检查，及时发现规范治疗肠道息肉是控制大肠癌发生发展最有效的方法。