送服药物通常用温水，有些药物用牛奶送服吸收会更好，比如罗红霉素。

罗红霉素是一种常用抗菌药，常用于治疗咽炎、扁桃体炎、鼻窦炎、中耳炎等感染性疾病。如果感染程度为轻度或中度，可以通过口服药物来治疗。罗红霉素口服后需要被胃肠道吸收入血，才能随血液循环到达感染部位发挥作用，因此药物吸收的多少影响着药效发挥。

大多数药物不宜与牛奶同服，因牛奶中含有丰富的蛋白质和钙等微量元素，很可能会影响药物的吸收。例如左氧氟沙星、莫西沙星、四环素等，会与牛奶中的钙离子结合，形成难溶性的物质，使药物服用后难以被肠胃吸收，降低药物在血液中的浓度而影响疗效。

罗红霉素却是个例外。研究发现，罗红霉素与牛奶同时服用，进入血液的药量会比空腹服药增加约15%，这得益于罗红霉素较好的脂溶性，能够溶解在牛奶中，从而更好地被胃肠道吸收。如果患者平时没有喝牛奶习惯或者不想用牛奶送服，则需要空腹服用罗红霉素，即饭前1小时或饭后3~4小时服药，这是因为进食后服药会使药物吸收的量减少约一半，导致药效降低。

罗红霉素的成人常用剂量为每日2次，每次150毫克。此药治疗一般感染的疗程通常为5~12天，疾病症状得到缓解后，至少应继续治疗2日。

罗红霉素的不良反应轻微，且发生率较低，可见腹痛、腹泻、恶心、呕吐等胃肠道症状，通常不需停药。但出现皮疹、皮肤瘙痒等过敏症状时，应立即停药就医。

本药可抑制肝脏对其他药物的代谢，导致这些药物浓度升高而出现不良反应，因此，罗红霉素不应与麦角胺、双氢麦角胺、特非那定合用；与地高辛、华法林、茶碱合用时，应加强相应指标的监测。（首都医科大学附属北京友谊医院药学部药师 张 超）