两类药跟牛奶是好搭档 形成黏膜保护层、阻止药物伤害胃
武汉市中心医院药学部药师 姜 茜
由于牛奶富含钙、镁等矿物质，会跟很多药物发生化学反应，在药品表面形成一层不溶于水的膜，阻碍药物在体内的释放，因此一般不建议用牛奶送服药物或服药前后喝牛奶。但有两类药物比较特殊，用牛奶送服，不但不影响药效，反而能增强药效，它们分别是活菌药和对胃会产生刺激的药物。
活菌药为市面常见的益生菌制剂，例如妈咪爱、乳酶生、亿活等，常被用于治疗菌群失调引起的腹泻、便秘、腹胀、消化不良等症状。活菌药与普通药物不同，常常需要到达肠道发挥疗效。因此，活菌药服用前喝杯牛奶或直接用牛奶送服，能在胃部形成一层“牛奶保护膜”，阻止胃酸破坏活菌药物。
对胃会产生刺激的药物，包括非甾体抗炎药（阿司匹林、布洛芬、塞来昔布、洛索洛芬等）、糖皮质激素（泼尼松、甲泼尼龙、地塞米松等）等，容易引发胃黏膜损伤，长期服用可能引起胃溃疡甚至胃出血。服用这类药前喝杯牛奶，形成一层胃黏膜保护层，也可防止药物对胃的损伤。
最后提醒大家，服药时的牛奶不宜超过40℃，太热会破坏牛奶的营养成分。需要长期服用对胃黏膜有刺激的药物时，建议在服药前后1~2小时喝牛奶，这样既不影响药物疗效，又能保护胃黏膜。▲
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