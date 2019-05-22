不严重及非细菌感染慎用诺氟沙星等药物

德国联邦药品与医疗器械管理局日前警告说，使用诺氟沙星、左氧氟沙星等氟喹诺酮类药物可能产生“严重且持久”的副作用，抗感染治疗时一定要慎用此类药物。同时，该机构还发布了有关限制此类药物使用的新规定。

德国联邦药品与医疗器械管理局在其官网指出，氟喹诺酮类药物可能会对肌腱、肌肉、关节和神经系统造成伤害，某些严重不良反应会持续很长时间，不仅影响患者生活质量，且所造成的健康损害可能无法逆转。一旦患者服用此类药物后出现不良反应，应立即停药。

氟喹诺酮类药物是一类化学合成抗菌药，可用于治疗多种感染性疾病，包括一些其他抗感染药物治疗后效果不佳但危及生命的疾病。环丙沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、诺氟沙星、氧氟沙星等均属于此类药物。该类药物的不良反应包括肌肉疼痛、关节肿胀、行走困难、疲劳、抑郁、记忆衰退、睡眠障碍、视觉听觉受损、味觉嗅觉改变等。此前，欧洲有关机构已知悉这类药品存在严重不良反应，并对其使用加以限制。中国国家药监局也曾在2013年发布通报，提醒关注氟喹诺酮类药品的严重不良反应。

鉴于此类药物的危险性，德国联邦药品与医疗器械管理局此次还提出了新的使用规定：对于不严重或不用药也能自行消失的感染，以及非细菌感染，不应使用此类药物；对于轻度或中度感染也不应使用，除非通常建议使用的其他抗感染药物无法使用；如确需开具此类药物，医生应根据具体情况仔细评估疗效与风险。

德国联邦药品与医疗器械管理局称，新规涉及所有口服、注射以及吸入给药的氟喹诺酮类药物。限制该类药物使用的决定是在完成欧盟相关风险评估程序后做出的，所涉药品的使用说明书等也要做出相应调整。