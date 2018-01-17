紧急避孕药，过量伤肝

3个月前体检一切正常的张女士，最近半个月出现肚子疼、全身发黄、恶心呕吐的情况。问诊得知，张女士因害怕意外怀孕，去药店买了两盒紧急避孕药（共4片），一次全吃了，之后就觉得肚子隐隐作痛，这两天朋友都说她脸色发黄，就连眼白也变成了黄色，还恶心想吐，全身没劲儿，精神不佳，这才来医院挂号了。

张女士之所以会出现这种情况，是因为紧急避孕药让肝受伤了。全身发黄、没有胃口、恶心呕吐、神疲乏力，这些都是肝功能受损的症状。

肝脏是解毒的器官，各种药物、毒物以及体内的代谢物，都在肝脏进行新陈代谢，肝将它们彻底分解或以原形排出体外。当体内需要被代谢的物质太多，肝脏力不从心的时候，就会被“累垮”。

紧急避孕药本身很安全，遵照说明书服用并不会对肝脏产生副作用。市面上常见的紧急避孕药很多，成分大都是“左炔诺孕酮”。这是一种合成的孕激素，和人体内正常产生的孕激素相似。它通过激素水平的调节来抑制排卵，还能让宫颈的分泌物更加黏稠，以此将精子拦在门外，达到避孕效果。

大多紧急避孕药的左炔诺孕酮含量是每片0.75毫克，需要在房事后的72小时之内吃1片，在吃完这片药的12个小时之后再吃1片。有些避孕药每片含1.5毫克，只需在房事后的72小时之内吃1片即可。

但是，紧急避孕药吃多了，不但无法增加药效，还可能像张女士一样，对自己的肝造成非常大的伤害。

此外，紧急避孕药不应当用做常规避孕方式。这类药是高效的孕激素，每服用一次就相当于打乱一次体内正常的雌孕激素平衡，经常服用会使女性内分泌紊乱、月经不调等。因此它只能作为事后补救的方法，常规避孕还应选用避孕套、口服短效避孕药，没有生育要求的可选择上环。（首都医科大学附属北京妇产医院药事部主任 冯 欣）