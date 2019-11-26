避孕药能治很多妇科病
江 越
说到避孕药，很多女性都仅停留在字面意思上，认为它的功效就是避孕。北京协和医院药剂科药师刘容吉说，口服避孕药（不包括紧急避孕药）是低剂量雌、孕激素的复合制剂，目前临床上常见的包括第三代短效避孕药，如去氧孕烯炔雌醇片（妈富隆）、炔雌醇环丙孕酮片（达英-35），和第四代短效避孕药，如屈螺酮炔雌醇片（优思明）、屈螺酮炔雌醇片Ⅱ（优思悦）。因可调节体内激素水平，除了用于避孕外，它还可治疗多种妇科疾病。
1.月经不调。很多月经不调患者是由于卵巢排卵障碍、缺乏孕激素造成的。这类患者可以通过服用口服避孕药，安全地控制出血，调节月经周期。
2.缓解痛经。原发性痛经多是由于子宫内膜分泌的前列腺素增多，导致子宫肌层过度收缩，引发痛经。而短效避孕药可以抑制子宫内膜的生长和内源性雌激素，减少前列腺素的生成，从而缓解痛经。
3.多囊卵巢综合征。该病表现为雄激素过高，无排卵或稀发排卵，出现月经失调和闭经症状，还会引起多毛、痤疮和皮肤色素沉着等，长期并发症（2型糖尿病、心血管疾病、内膜癌等）的发病率也较高。短效避孕药可降低卵巢产生的雄激素，改善多毛和痤疮，调节月经周期，保护子宫内膜。
4.子宫内膜异位症。口服短效避孕药可抑制卵巢分泌雌激素，内源性雌激素的减少可使子宫内膜萎缩，达到治疗和缓解疼痛的作用，是重要的辅助治疗药物。
5.子宫腺肌症。子宫腺肌症的患者大多会合并痛经和经量过多，口服避孕药既可减少月经量，又能缓解痛经。
6.功能失调性子宫出血。该病是由于神经内分泌系统功能失调所致的异常子宫出血，需排除全身及生殖器官的器质性病变。主要表现为出血周期不规律、出血量时多时少，甚至大出血或不规则出血。口服避孕药不仅可用于止血，还可以调节月经周期。
口服避孕药是短效制剂，很快就会被机体代谢干净。因此，停用口服避孕药的第二个月就可以怀孕，并且没有导致胎儿畸形的风险。不过，刘容吉提醒，并不是所有人都适合口服避孕药，患有重度高血压、心脏病、糖尿病、肝肾疾病、血栓栓塞性疾病以及严重的头疼、精神病、乳腺癌或者其他器质性疾病等患者都不应使用该类药物，用药前一定要注意筛查有无禁忌证。另外，一旦开始用药，一定要每天按时吃，切不能漏服，否则可能造成体内激素水平波动，出现不规则出血等问题。如漏服时间在12小时以内，应立即补服。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn