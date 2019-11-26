避孕药能治很多妇科病

说到避孕药，很多女性都仅停留在字面意思上，认为它的功效就是避孕。北京协和医院药剂科药师刘容吉说，口服避孕药（不包括紧急避孕药）是低剂量雌、孕激素的复合制剂，目前临床上常见的包括第三代短效避孕药，如去氧孕烯炔雌醇片（妈富隆）、炔雌醇环丙孕酮片（达英-35），和第四代短效避孕药，如屈螺酮炔雌醇片（优思明）、屈螺酮炔雌醇片Ⅱ（优思悦）。因可调节体内激素水平，除了用于避孕外，它还可治疗多种妇科疾病。

1.月经不调。很多月经不调患者是由于卵巢排卵障碍、缺乏孕激素造成的。这类患者可以通过服用口服避孕药，安全地控制出血，调节月经周期。

2.缓解痛经。原发性痛经多是由于子宫内膜分泌的前列腺素增多，导致子宫肌层过度收缩，引发痛经。而短效避孕药可以抑制子宫内膜的生长和内源性雌激素，减少前列腺素的生成，从而缓解痛经。

3.多囊卵巢综合征。该病表现为雄激素过高，无排卵或稀发排卵，出现月经失调和闭经症状，还会引起多毛、痤疮和皮肤色素沉着等，长期并发症（2型糖尿病、心血管疾病、内膜癌等）的发病率也较高。短效避孕药可降低卵巢产生的雄激素，改善多毛和痤疮，调节月经周期，保护子宫内膜。

4.子宫内膜异位症。口服短效避孕药可抑制卵巢分泌雌激素，内源性雌激素的减少可使子宫内膜萎缩，达到治疗和缓解疼痛的作用，是重要的辅助治疗药物。

5.子宫腺肌症。子宫腺肌症的患者大多会合并痛经和经量过多，口服避孕药既可减少月经量，又能缓解痛经。

6.功能失调性子宫出血。该病是由于神经内分泌系统功能失调所致的异常子宫出血，需排除全身及生殖器官的器质性病变。主要表现为出血周期不规律、出血量时多时少，甚至大出血或不规则出血。口服避孕药不仅可用于止血，还可以调节月经周期。

口服避孕药是短效制剂，很快就会被机体代谢干净。因此，停用口服避孕药的第二个月就可以怀孕，并且没有导致胎儿畸形的风险。不过，刘容吉提醒，并不是所有人都适合口服避孕药，患有重度高血压、心脏病、糖尿病、肝肾疾病、血栓栓塞性疾病以及严重的头疼、精神病、乳腺癌或者其他器质性疾病等患者都不应使用该类药物，用药前一定要注意筛查有无禁忌证。另外，一旦开始用药，一定要每天按时吃，切不能漏服，否则可能造成体内激素水平波动，出现不规则出血等问题。如漏服时间在12小时以内，应立即补服。▲