医生为啥给未婚的我开避孕药

很多女性因为不来月经或月经过多、过频等到妇科门诊就诊时，大夫可能会开具口服避孕药，通常大家的反应是“大夫，我还没结婚呢，您怎么给我吃避孕药啊？”或者“大夫，我都用工具避孕的啦，您不用再给我开避孕药避孕啦……” 其实，口服避孕药除了能避孕之外，还对很多疾病有治疗作用，在妇科应用非常广泛。下面就让我们一起来了解一下口服避孕药的非避孕作用吧。

推迟月经 好不容易请好假订好了机票，要去海边度假，可是掐指一算，赶上大姨妈来了啊！不要着急，用药就可以推迟月经哦。只要在月经的前半周期（即从来月经的第一天起两周内，越早越好）开始服用口服避孕药，一直不间断地口服直到你想来月经为止，就可以轻轻松松地去游泳、潜水、泡温泉啦！

治疗异常子宫出血 女人的一生中，基本上都会遇见一次或几次月经不规律，大姨妈不来我们很着急，大姨妈来了不走我们也着急，大姨妈来了出血太多我们更着急，而口服避孕药不仅可以用于急性期的止血，还可以调整月经周期，让大姨妈按规矩来；另外对于两次月经中间的少量出血，口服避孕药也是有效的。

治疗经前期综合症 有些妇女，在月经前期会发生非常严重的情绪不稳定及身体不适，暴躁、焦虑、抑郁、疲乏、头痛、不思饮食、辗转反侧……她也控制不住她自己。

严重的经前期综合症会影响我们的工作和生活，目前的治疗以口服避孕药和抗抑郁药为首选，口服避孕药中美国FDA首推24/4方案的忧思悦，不要让大姨妈影响你在别人心目中的光辉形象。

治疗女性痤疮 在12-24岁的青少年中，痤疮的发病率高达85%，在最美的年纪，痤疮为何要来捣乱？痤疮的发生主要与皮脂分泌过度、毛囊皮脂腺导管异常角化堵塞、大量皮脂排出障碍致细菌感染及炎症反应有关，其中皮质腺分泌由雄激素主导，雄激素水平增高或雄激素受体敏感性增加均可导致皮脂过量分泌，是导致痤疮的重要原因。

而口服避孕药能够减少雄激素的分泌、增加性激素结合球蛋白，从而进一步减少游离雄激素，尤其是第三代孕激素治疗痤疮的效果更强，含第三代孕激素的口服避孕药主要有优思明、忧思悦、达英-35等，而且口服避孕药在初潮后就可以开始服用的哦。

治疗女性多毛症 女性多毛症主要也与雄激素有关，所以口服避孕药也是有效的。目前，口服避孕药是绝经前无妊娠要求的妇女治疗多毛症的一线药物（即最推荐的药物）。不过因为毛发生长更新的周期比较长，所以用药的时间也要至少半年才能有效，不要操之过急嘛，反正毛发长出来也不是一天两天的事了。

治疗子宫内膜异位症、子宫腺肌病及痛经 子宫内膜异位症及子宫腺肌病往往会导致严重的痛经，另外还有一些不明原因的原发性痛经。不痛经的人跟痛经的人就是两个世界的人啊，每个月的那几天简直让人有一种生无可恋的感觉，很多病人都用“想要跳楼”来形容。可是，痛经，我们真的就束手无策了吗？

其实，我们还是有一些可供选择的方法，口服避孕药就是选择之一，而且口服避孕药是治疗原发性痛经和子宫内膜异位症相关疼痛的一线药物。不过也要提醒大家，口服避孕药并不能够治疗子宫腺肌症和子宫内膜异位症，所以如果大夫建议你手术，你千万不要觉得那大夫不够专业，口服避孕药只是可以减少相关的疼痛感及预防将来的复发，手术是否有必要还是要根据个体情况决定。

治疗慢性盆腔痛 慢性盆腔痛主要指发生在盆腔、前腹壁、腰背及臀部的非周期性疼痛，持续至少6个月，而且导致功能障碍，需要医疗干预。慢性盆腔痛的高危因素包含多种心理共病现象，妇科疾病包括内异症、盆腔炎症性疾病、月经过多、盆腔静脉淤血综合症、盆腔粘连等。口服避孕药经济实惠，不仅可以治疗慢性盆腔痛，还因为它的避孕作用，可以减少非意愿妊娠和人工流产、减少流产后感染和宫腔粘连、防止异位妊娠等，从而降低慢性盆腔痛的发生率。

总之，口服避孕药是全球范围内广泛应用的避孕方式之一，避孕效果确切。同时，它还有很多除避孕之外的作用，所以，下次当大夫给你开具口服避孕药的时候，不要怀疑大夫的智商啦。

文/黄丹(顺义妇儿医院)