受访专家：河南省人民医院内分泌科主任 袁慧娟

33岁的薛先生是一家公司的骨干，平时工作十分拼命，常常加班到八九点钟才能回家，晚饭不是在公司楼下的快餐店对付一口，就是饿到回家以后再吃宵夜。结果，工作上深受领导赏识的他，年纪轻轻就得了2型糖尿病。医生告诉他，现在的年轻白领特别容易成为2型糖尿病的“攻击对象”。这是什么原因呢？河南省人民医院内分泌科主任袁慧娟做出了如下解释。

2型糖尿病是由遗传因素和环境因素共同作用形成的，其中环境因素对于2型糖尿病的发生起着决定性作用。像薛先生这样的“工作狂”，由于工作压力大、吃饭不及时、久坐不活动、生活不规律等原因，加之多背负着还贷、育儿等重任，心理压力也很大，多种因素累积，糖尿病就早早找上门来了。

“工作狂”人群精神压力大，机体经常处于应激状态，血糖、血压等指标也随之变化，而反复的应激性高血糖可以对胰腺分泌功能产生持久性损害。不规律的饮食对血糖波动也有巨大影响。久坐不动会导致肥胖，肥胖及其诱发的胰岛素抵抗也是糖尿病的危险因素。另外，“工作狂”不规律的生活严重影响体内肠道菌群的稳态，从而促进各种代谢性疾病的发生发展。

针对这一人群，袁慧娟提出以下几点建议，帮助其降低糖尿病风险。

适当运动，保持健康心态。说到运动，或许白领们会抱怨工作太多，没时间。其实，去不了健身房，也可以见缝插针地运动。比如，骑自行车上下班，或提前一站下公交车，步行一段；高峰时期电梯拥挤，不妨爬楼梯（担心伤膝盖，可以下楼坐电梯，仅上楼爬楼梯）；还可以在办公区域内走路等。

保证正常规律的饮食。如果没有时间出去吃饭，就需要提前做些准备。晚上在家准备一个简单的便当，可以是蔬菜沙拉或其他简餐，配合牛奶或酸奶等，作为第二天的午餐或晚餐，营养卫生又可补充能量。注意戒烟限酒。（特约记者 杨慧慧 崔冰心）