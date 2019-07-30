糖尿病是1型还是2型，年龄并不是“金标准”

很多人会觉得2型糖尿病是大人得的，1型糖尿病是小孩子得的，这种根据年龄来简单粗暴划分并不准确。在江苏省人民医院2019年第十三届南壹社“5G夏日创造营”里，就有一对父女同患1型糖尿病，确诊时间不过相隔几个月而已。

该院内分泌科主任杨涛提醒，判断糖尿病是1型还是2型，年龄并不是“金标准”。另外，靠症状来诊断疾病，在某种程度上来说已经迟了，现代医学已经完全可以提前从“数据”来判断疾病，因此规律的体检不能少。

在南壹社“5G夏日创造营”里，有一对情况比较特殊的父女，陈先生和女儿雯雯（化名）。陈先生被诊断为1型糖尿病是在2018年1月份。

“回家没多久，我就发现雯雯也不太对劲，喝水特别多，上厕所也多，于是带她去医院查了一下，几个月后女儿也被确诊为1型糖尿病。”陈先生说，雯雯马上升小学二年级，年龄小还不太懂病情，有时候看同学吃饭吃得香，什么都想吃一下。确诊1型糖尿病后，雯雯必须开始注射胰岛素替代治疗，一天要打上四针，饮食也必须要控制，于是陈先生在学校旁租了间屋子，由奶奶来专职照顾她，也方便帮雯雯注射胰岛素。

“很多人觉得2型糖尿病是大人病，1型糖尿病是小孩病，其实两者并没有那么界限分明。”江苏省人民医院内分泌科主任杨涛告诉记者，他曾经遇到过打了17年胰岛素的“1型糖尿病患者”，在省人医确诊其实是2型糖尿病，17年的胰岛素其实都“白打”了。

而在青少年中，10岁以下的糖尿病患者确实是1型糖尿病占绝大多数，但是10岁-20岁之间的青少年糖尿病患者，现在2型的比例也在不断增加。他就曾遇到过15岁的少年，体型很苗条，看着像1型糖尿病，最终证实是喝糖水饮料给喝出来的2型糖尿病，改变生活方式后，血糖也回去了，不用到注射胰岛素的地步。

“要最为准确地判断是1型还是2型糖尿病，得测胰岛功能、做免疫和基因检测。