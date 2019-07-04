吃糖吃多了容易得糖尿病，是真是假？

本期节目：糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。吃糖吃多了真的会得糖尿病吗？哪些人是糖尿病的高危人群？跟随专家一起来了解一下吧……

这个问题中应该是特指2型糖尿病的发生。事实上，目前并未发现摄糖量和糖尿病之间有特别明确的关系，但有研究还是发现了一些关联：年龄较小的糖尿病患者，一般都比较喜欢喝甜饮料。

严格来讲，这些饮品能让人的味蕾感受到甜味，说明含糖量已经超过了10%，而糖本身就属于热能物资，长期喝甜饮料的话，导致了额外的热能摄入，久而久之人就会变胖。而肥胖正是糖尿病的高危因素。因此专家建议：要控制含糖饮料的摄入。

有哪些人容易发生糖尿病呢？

年龄大于45岁的人群；有糖尿病家族史的人群。容易发生糖尿病。

久坐人群。机体糖的代谢常和运动联系在一起，当一个人在活动的时候，肌肉摄取葡萄糖的能力就特别的强。如果肌肉摄取了葡萄糖，那么血液中的糖量就会降低。正因此，医生会鼓励病人吃完饭后走一走。

睡眠时间短的人群。晚上经常加班，身体总是处于高强度的工作状态之下，升糖激素的分泌是兴奋的，比如肾上腺皮质激素、肾上腺素，这些升糖激素分泌较多，血糖自然会超过正常水平。这类人多休息、多睡觉，血糖就可以降下来。

肥胖人群。肥胖者体内多会存在胰岛素抵抗，意味着人体摄取和利用葡萄糖的效率下降，因此机体要代偿分泌更多的胰岛素才可以发挥降低血糖作用；另外，胰岛素搬运血糖的工作量也加大。正是因为胰岛β细胞长时间的超负荷工作，才容易导致胰岛功能受损，出现永久性高血糖，即发生2型糖尿病。

脂肪肝患者。脂肪肝人群患病率在20~30%，而糖尿病人当中50%是有脂肪肝的。这里特指的是非酒精性脂肪肝，是由于人体摄入的热量过多，未消耗的能量藏在肝脏内，长期导致了疾病的发生。

高血脂人群。甘油三酯高的人也容易得糖尿病，这和中国人的饮食偏爱分不开，爆炒、油炸食物是餐桌上的常客，但食用油量过多非常不健康。

有巨大胎儿生产史的女性。一般来说，孩子的出生体重应该控制在3公斤左右。如果胎儿过大，以后患糖尿病的风险会增加，而且妈妈也容易得糖尿病。

专家呼吁，大众要意识到定期筛查血糖的重要性，而糖尿病患者更要重视开展并发症的检查。

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专家简介

贾伟平，上海交通大学附属第六人民医院内分泌科主任，内分泌代谢科教授、主任医师，博士生导师，973首席科学家。国家基层糖尿病防治管理办公室主任，上海市糖尿病临床医学中心主任，上海市糖尿病重点实验室主任，上海市糖尿病研究所所长，中华医学会糖尿病学会前主任委员、IDF-WPR执委。

擅长：糖尿病的个体化诊断治疗；肥胖和代谢综合症（即指肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压中任何三项同时存在的患者）的诊断与治疗。

出诊时间：周二上午