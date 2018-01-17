胖人瘦人高血脂啥区别

受访专家： 中国医学科学院阜外医院心内科教授 张 澍

张澍，主任医师、教授、博士生导师，中国医学科学院阜外医院心律失常中心主任、原大内科主任，中华医学会心电生理和起搏分会前任主任委员

一说高血脂，很多人都觉得胖人才会得。其实不然，瘦人也可能高血脂。29岁的小欧身材瘦削，体质指数只有18，最近体检中却查出了高血脂，她的低密度脂蛋白胆固醇（即坏胆固醇）高出正常值上限近2倍。她想不通，为什么自己这么瘦也会高血脂？

中国医学科学院阜外医院心内科教授张澍告诉《生命时报》记者，所谓“血脂高”，多是指血液中的胆固醇含量升高。引起胆固醇升高有外因和内因。饮食因素是外因，也就是吃了胆固醇含量高的食物。而内因主要是指人体内合成胆固醇增加，或者胆固醇代谢出了问题，尤其是坏胆固醇的代谢异常。对于外因引起的高胆固醇，合理控制饮食、积极减肥的确有效。若是内因出了问题，减肥和调节饮食都不会有太大效果。

胖人与瘦人的高血脂有什么区别呢？体型胖的人，机体对游离脂肪酸利用较少，以致脂肪合成较多，确实易发生高脂血症。不过，影响人体血脂水平的因素很多，包括性别、年龄、遗传、精神状态以及多种疾病，例如有高血脂家族史的人就更容易有高血脂。不能以胖瘦来判断血脂水平的高低。即使是胖人，如果脂质新陈代谢功能特别好，“吃多少烧多少”，也能保持血脂正常。像小欧这样的瘦人出现高血脂，很可能是受先天遗传基因影响，或脂质新陈代谢能力较弱。瘦人高血脂的特点多为坏胆固醇偏高，好胆固醇却低于正常水平，因而更易患心脑血管疾病。

无论体型胖瘦，只要血脂高了，就容易造成“血液黏稠”，使血流变慢，严重时血流中断，不仅引发心脑血管疾病，还会导致脂肪肝、肝硬化等发生，应积极治疗。近年来肥胖人群中高血脂症人数激增，主要与生活方式有关。无论是遗传还是其他原因引起的高脂血症，都要注意平时生活方式的调节，如合理膳食、规律作息、不吸烟、不酗酒、保持良好的心态、定期体检。不能通过改善生活方式使血脂恢复正常者，须遵医嘱服用降脂药物。（记者 董潇男）