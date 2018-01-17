宝宝夜啼月余怎么办？掐揉小天心可镇静安神

受访专家：广东省中医院副院长、教授 张忠德

医案 小罗两岁半夜啼1个月

小罗今年两岁半，平时活泼又听话，作息很规律，每晚9点到9点半之间就上床睡觉，是家里的乖宝贝。可自从一个月前小罗随父母去老家扫墓回来后，彻底变成了“夜哭郎”。一到晚上，就哭哭啼啼，怎么哄都不肯睡，往往闹到三更半夜,有时候一哭就哭一两个小时，害得全家人都变成熊猫眼。小罗的妈妈开始以为是天气太冷了,于是给宝宝加多了条被子，结果小家伙满身大汗、躁动不安。最近一段时间变得非常调皮，常把家里的东西弄得乱七八糟：翻书柜、拿起书本就撕、摔东西……小家伙越来越烦躁，根本坐不住，这下妈妈急坏了，于是赶紧带小罗来找德叔求治。

德叔解谜

受了惊吓，伤到心神，肝火燃起来

小儿夜间哭闹，中医称“夜啼”。小罗这个年龄的幼儿身体脏腑功能处于十分稚嫩的状态，很容易受到外界的惊扰。一旦受到惊吓，就有可能出现夜啼、睡不安稳等，但表现因人而异。德叔认为，小罗一到夜间哭闹不停，估计是去扫墓时可能被燃烧的鞭炮惊吓到，伤到了心神，加上肝气拥堵郁结，堆积日久，点燃肝火所致。治疗上以镇静安神、平肝疏肝兼健脾为主。服用第1剂中药后，小罗当晚没有哭闹，一觉睡到第二天早上8点多，随后继续服用两天，晚上睡眠变得越来越好，人也没那么躁动不安喜欢乱扔东西了。

预防保健

大寒时节防风御寒，掐揉小天心

专家表示，在大寒时节要注意防风御寒，小朋友夜间睡觉时，可以选择防踢被或者穿小背心，注意腹部保暖，但不要穿得过多，遇到降温或下雨天，可以用艾叶30克、紫苏叶20克、防风20克、生姜10-20克，煎煮30-40分钟，用中药熏洗5-10分钟，建议洗澡时使用电暖风。平时可以揉小天心或掐小天心，约300次，以中指端揉，称揉小天心，拇指甲掐，称掐小天心，起到镇静安神之效。

小天心：大小鱼际交接处凹陷中。

知多D

大寒是二十四节气中的最后一个节气。古人云：“寒气之逆极，故谓大寒。”持续低温，天干物燥是大寒的气候特征。但由于大寒时节与立春相交，其饮食虽仍注意温补，却不能如冬至、小寒等节气频繁，应适应时节，逐渐减量。

德叔养生药膳房

桂圆牡蛎煲瘦肉

材料：桂圆肉10克，牡蛎10克，瘦肉100克，生姜2片，精盐适量。

功效：健脾养心，安神定魂

烹制方法：将桂圆肉洗净，祛除杂质，切碎待用；猪肉洗净切成小块；牡蛎放入锅中，加适量清水煎煮约1小时，取汁备用。将牡蛎汁、猪肉、桂圆肉、生姜一起放入锅中，加适量清水约1500毫升（约6碗水量）武火煮沸后改为文火煲1.5小时，放入适量精盐调味即可。此为一两人量。