失眠腰酸耳鸣原是它们搞鬼

饶先生今年56岁，是一家小饭馆的老板。每天起早贪黑忙个不停，但看着生意日渐兴隆，还是很开心。可是饶先生一年前开始出现睡眠差，原以为是太疲劳了，休息一下就会好，但休息一段时间后，他还是感觉疲惫心慌，怕冷汗出，手脚冰凉，头痛、耳鸣又腰酸，晚上更加难以入睡，好不容易睡着后，稍有一点点声响都会惊醒，每天晚上都要小便两至三次，周而复始的低质量睡眠使饶先生性情大变，原本乐呵呵的人变得脾气捉摸不定，心情暴躁又焦虑不安。

心脾两虚遇到肝肾不足所致

饶先生常年作息不规律，起早贪黑，思虑过度，早已耗伤了自身的气血，心、肝、脾、肾功能早已失衡，因而出现难以入睡、心情暴躁、时有心慌、汗出、口苦口干、身体疲惫、大便烂等不适。此外，肾中阳气亏损，因而出现手脚冰凉，夜尿频多等不适。治疗上，以补脾平肝，温阳益肾，养心安神为主。饶先生在服用了中药1周后，睡眠明显改善，夜尿少了，人也没那么烦躁了，经过2个月的悉心调治，手脚变暖和了，再也不用为睡不着觉而担心。

预防保健

起居有节，配合中医闻香疗法

要保证规律的作息时间，建议早点上床，一般在晚上10点至11点间为宜，睡前2小时，尽量保持平静，避免睡前玩手机、看电视等，以免大脑过度兴奋，难以入睡。此外，午睡时间尽量不要超过半个小时以上，在家可以选择厚重窗帘，挡住室外的光线和噪音，也可以佩戴眼罩。平时可以制作中药香囊，放置枕头边上，通过闻香疗法达到解郁安神助眠之效。具体处方如下：薰衣草20克、佛手20克、素馨花20克，放入防潮袋中，再装入香囊，内置中药每个月更换1次。

合欢宁神饮

材料：合欢皮10克，酸枣仁10克，莲子（去芯）30克，冰糖适量。

功效：养心，除烦，安神。

烹制方法：将各物洗净，酸枣仁打碎，稍浸泡；上述食材放入锅中，加清水750毫升（约3碗水量），武火煮沸后，加适量冰糖改文火再煮5分钟即可，代茶饮。此为1～2人量。

党参柏子煲猪心

材料：猪心1/2个，柏子仁30克，党参15克，生姜3～4片，精盐适量。

功效：益气健脾，养心安神。

烹制方法：将诸物洗净，柏子仁放入纱布中，猪心切块，放入沸水中焯水；上述物一起放入锅中，加清水1250毫升（约5碗水量），隔水炖约2小时，放入适量精盐调味即可。此为2～3人量。