彻夜难眠夜尿频频 皆因假火扰乱心神

受访专家：广东省名中医张忠德

医 案 李婆婆，73岁，失眠10年+

73岁的李婆婆睡不好觉十多年了，偶尔彻夜难眠的时候就会吃点安眠药帮助睡觉。但是两年前开始李婆婆的失眠越发严重，经常彻夜难眠，服用安定也很难入睡，即使好不容易睡着了，也总要起来小便，每晚折腾5～6次，弄得整个人无精打采，面色青青黄黄，饮食稍微不注意就会拉肚子，出汗也特别多。李婆婆女儿看着老妈身体大不如以前，于是买了不少补品给她吃，但是李婆婆吃了补品后开始出现胃胀，反酸，有时候还觉得胃烧灼感，在女儿陪伴下李婆婆来找德叔看病。

德叔解谜 脾肾不足，假火燃起，动了心神

德叔认为，李婆婆是脾肾阳气不足，假火朝上跑，扰动心神引起的。中医认为，到了晚上阳气乖乖地待在体内不妄动，人才能睡得着觉。李婆婆年纪大了，肾阳逐渐亏虚，肾阳是人体一身阳气的根本，久而久之，脾阳气也渐渐不足，阳气是人体爱岗敬业的好员工，虽然受损不足了，但仍然想着努力工作，到了本该它休息的时候，它却仍然不肯回去，继续飘在外面，就会引起失眠。治疗时，德叔认为李婆婆在潜阳安神的基础上，更应该补足阳气。

经过两个多月的治疗李婆婆的睡眠明显改善，大便也基本成形了，偶尔李婆婆饮食不慎，吃了寒凉食物，失眠、大便烂、夜尿多等再发时，仍以温阳安神为法，每次服用3～5服中药后都可以改善。

预防保健 日常调护加按揉穴位助眠

睡眠好的关键在于要养成规律的睡眠习惯，德叔建议李婆婆每天要定时上床休息，避免嘈杂的声音和强光刺激，如果躺着一直睡不着，就不要强迫自己一定要马上入睡，可以适当转移注意力，如看看电视、报纸，听一听舒缓的音乐，等有困意了再去睡觉。即使前一天晚上没有睡好觉，白天也不要补太多的觉，中午稍微午睡30分钟即可，以免影响晚上睡眠。

平时可以经常按揉安眠穴、涌泉穴、太溪穴。操作方法：用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中；每个穴位按揉150～200次，每日1次。长期坚持可以起到温肾平肝安神的作用，可以很好地帮助睡眠。

德叔养生药膳房

甘枣饮

材料：浮小麦30克，天冬10克，炙甘草10克，红枣去核2～4枚。

功效：养心安神，补脾和中。

烹制方法：将各物洗净，放入锅中，加适量清水，煎煮约30分钟即可。此为1人量。（羊城晚报记者 陈映平 通讯员 沈中）