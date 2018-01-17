流感、水痘、秋季腹泻！家有病童如何照料？

最近，广州多种流行病肆虐，流感、秋季腹泻、水痘……有的病虽说是大人小孩都易感，不过孩子由于抵抗力较差更易中招。家长在照顾患儿时会有非常多的疑问，加之恐慌，看到孩子吃了药高烧仍不退，十分焦急。因此我们策划了这个专题，针对目前家长们最常碰到的问题采访了三位儿科专家。

其实，现在各大医院儿科都是人满为患，负荷最重的其实是儿科医生，记者采访几位儿科专家时，有的已经是下班时间了仍在看病人，有的因连续出诊声音已经都沙哑了。良好的医患关系，需要彼此的信任和互相体谅。

流感

受访专家/广州医科大学附属第一医院儿科主任、教授 陈德晖

这一波流感来势凶猛，以广州医科大学附属第一医院儿科以例，去年12月份儿科门诊急诊的患儿几乎是去年11月的两倍，其中90%是呼吸道疾病，其中大部分是流感患儿，儿科病房里相当部分是流感引起的重症肺炎及有其他并发症患儿。针对家长们普遍关心的问题，广州医科大学附属第一医院儿科主任、教授陈德晖给出详细解答，照料流感患儿总的原则就是要“胆大心细”。

Q：如何知道我家宝宝是普通感冒还是流感？

A：流感和普通感冒都会引起发烧，但流感引起的发烧温度会更高，超过39℃，甚至40℃，而且发烧时的全身症状比较明显，比如头痛、肌肉酸痛、骨头痛。而普通感冒引起的全身不适较轻，但是鼻塞、打喷嚏、流鼻涕等症状更突出。流感的患儿咽部有明显充血。另一个判断方法是，看孩子所在幼儿园或学校班级里孩子们生病的情况，如果只有零星感冒发烧，那多是普通感冒；若有多个甚至一批孩子都病倒了，那么是流感的概率会更高。

Q：哪种情况需要来医院？哪种情况在家休息、护理即可？

A：普通的感冒和轻度的流感在家护理即可，可以给孩子吃些清热解毒的中成药、退烧药，让孩子多喝水，在家里休息。由于现在临近考试，很多家长迫不及待地希望孩子迅速退烧，尽快返校上课，这种做法不可取，不利人也不利己，如果孩子是流感的话，没有痊愈就去上学容易传染给其他孩子。另外，无论是普通感冒还是流感，保证孩子有充分的休息都是非常必要的，有时一些严重并发症的出现是与孩子在发病后没有得到很好的休息是有关的。

如果是普通感冒的话一般3-5天即可痊愈，流感如果没有引起其他并发症的话，5-7天即可痊愈。

在家护理期间，家长要“胆大细心”，留意观察孩子的精神状态（如果孩子精神很差，提示有可能引起了病毒性心肌炎），发烧三天后体温仍没有走低趋势（甚至加重了，要注意有无混合感染或累及下呼吸道，引起肺炎），则也要尽快就医。

Q：网上有很多帖子说多喝水用处不大，到底需要多给孩子喝水吗？

A：护理普通感冒和流感患儿时，多喝水是非常重要的。孩子持续高烧是很容易脱水的，特别是伴有呕吐、腹泻的孩子，因此让孩子多补充水分很有必要。另外，病毒主要集中在孩子的咽部，多喝水有利于病毒排出，也有利于痰液稀释，容易排痰。

Q：孩子吃了抗病毒药、退烧药，为何高烧不退（或反复）？

A：目前临床上常用的针对流感的抗病毒药有奥司他韦，此药对抗流感病毒是有效的，一般是服药后48-72小时后起效。常用的退烧药药效可维持4-6个小时。很多家长看到孩子吃药后仍高烧不退或体温反复，就马上又跑去医院看，有的甚至一天换了三家医院，其实是没有必要的，既不利于患儿休息，又容易在候诊中再次感染，只要小孩一般情况好，完全可以耐心在家观察。如果孩子用药三天后发烧的情况没有缓解，甚至加重了，则提示需要再次就医。持续的高烧对孩子的确有潜在的危险，如果孩子体温持续40℃以上，退烧药都不能退烧，也需要及时就医。

Q：听到孩子呼吸道有痰，可是排不出怎么办？

A：孩子的痰过于黏稠是难以排出，可以在医生指导下服用化痰药。这里要提醒的是，多喝水，排痰效果才更好。有痰排不出要注意累及下呼吸道，引起气管炎或肺炎。

也要注意避免把不同名字但可能有相似药效的感冒药、止咳药重复用药了。因为过度镇咳是不利于孩子痰排出的。因此家长不要自行给孩子加药（包括中成药），或把几家医院开的药同时给孩子吃。

Q：家里有两个孩子，一个中招了，如何避免传染给另一个孩子？

A：如果有条件的话，最好让两个孩子住在不同的家里，没有条件的话，可以让两个孩子住在不同的房间，减少两个小孩密切接触。家长护理生病的孩子时最好戴口罩，护理完后要及时洗手再接触另一个孩子。家里要多开窗通风，孩子多喝水，多吃含维生素C多的水果。（陈辉 韩文青）