送你腹泻的应“急”预案

对值急诊夜班的我，那是一个惊险忙碌的夜晚。刚抢救完一个病人，正准备休息一下，突然感到“胃”一阵剧痛，像是有人在用力拧一般，只能把身体弯成像煮熟的虾米才能好一些。其实也不是真正的“胃”，而是上腹部两侧肋骨交界处下方的位置。最终，通过查体、判断排泄物和身体症状一通忙活，我初步断定自己是吃坏肚子了。经过调理、治疗，第三天才恢复了正常工作。

其实，很多其他的疾病会披着腹痛腹泻的外衣。所以，无论你是否有明确的不洁饮食，建议像我一样，先排除其他疾病的可能性，比如胰腺炎、阑尾炎、胆囊炎、宫外孕、甚至心肌梗死等等。那么，突发腹痛腹泻怎么办呢？下面给大家介绍下这方面的应“急”预案。

就诊前这些准备要做好

便便的性状 是的，建议你最好看一眼自己的便便。如果可以，最好手机拍个照，交给大夫。因为没有经过专业培训的你，可能很难辨认出黏液脓血便、柏油样便、糊状便。有的时候第一次排便可能还会有残存的正常的便便，请以不正常的为准。同时，估计一下总的排便量。如果可以，请忍住，在医院排便并留下标本，那对于判断病情是极有帮助的。不要担心自己排的都是水样便，医院有盛放水样便的小瓶。

观察是否有脱水 脱水的评估很复杂，但也可以很简单：是否尿量减少，是否口渴想喝水。除此之外，心慌、头晕、乏力也可以是脱水的症状。如果有，自己又不能大量喝水，那就尽快去医院。

认真回顾自己的饮食、旅行、养宠物经历 询问一起进食的小伙伴是否出现同样的症状，如果有，就相约一起看病。当然也要注意跟家人分餐隔离，避免传染。如果你过去3个月内使用过抗生素或者曾住院治疗，如果既往曾有高危性行为，如果你在服用免疫抑制剂（比如强的松）或者罹患使你免疫力下降的疾病，请一定告诉大夫，因为这种情况下需要考虑特殊的致病病原体。

通常情况下 好吃好喝期待自愈

对于大多数像我这样，病情不严重且没有高风险疾病的人来说，出现腹泻后充分补液，维持营养即可。补液最好通过自己喝稀释的果汁，或者口服补液盐也可以。

如果出现了严重脱水的情况，可以静脉补液，病情好转可以改为口服补液。饮食方面，保持充足的营养对于康复也很重要，如果你不想吃饭或者还有恶心、呕吐的症状，短期内仅进食流食也无妨。但需要注意恶心、呕吐的症状是否影响补液，如果是，则需要干预。

严重腹泻后需要避免吃高脂肪的食物，直到肠道功能恢复正常。此外，除了酸奶以外，你的身体可能难以消化其他乳制品，建议暂时避免摄入含乳糖的食物。

三种情况 要考虑“上”抗生素

大部分急性腹泻，不需要抗生素治疗就可以自愈。但是以下情况可以考虑使用抗生素，不过应该遵医嘱：

1.当症状严重，比如有发烧，每天排便次数较多，容量严重不足到需要住院；

2.有侵袭性细菌感染的特征，如黏液样便或血便（需要便便的照片/或标本化验协助判断）；

3.腹泻者本人情况特殊，比如年龄大于70岁或合并有心脏病和损害免疫功能的疾病等。

预防是最好的治疗：餐前洗手，饭中分餐，备菜时生熟分开，要吃新鲜的且充分加热过的海鲜，涮火锅时要把食物煮熟，避免吃生食……这些都是让你畅享美食，远离腹泻的良方。

文/马士程 （北京清华长庚医院）