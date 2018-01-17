带状疱疹是较为常见的一种皮肤疾病，疼痛常较为强烈，如治疗不及时，可能引发带状疱疹后遗神经痛，让患者苦不堪言。中日友好医院皮肤病科主任崔勇教授提醒，一旦出现带状疱疹可疑症状，一定要尽快到正规医疗机构，接受以抗病毒治疗为主的早期干预和治疗。

认识疾病，及早诊断和治疗

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的一种感染性疾病，但这种感染未必是发病前新感染的。据崔勇教授介绍，多数带状疱疹患者幼年时发生过水痘，感染的水痘-带状疱疹病毒潜伏在体内。也有部分个体感染水痘-带状疱疹病毒者，并不发生水痘，而表现为“隐性感染”（或“潜伏感染”）。

水痘-带状疱疹病毒进入人体后，可沿感觉神经末梢上行，并“躲”在人体感觉神经节中处于休眠状态，一旦人体抵抗力下降，病毒就会被激活，“趁火打劫”，跑出来“兴风作浪”。当病毒不断增殖，就会影响神经所分布的皮肤，导致剧烈的神经痛和皮肤表面的炎症。由于病毒通常沿着一条神经的范围分布，在皮肤上呈现出一条带状分布的水疱，这就出现了带状疱疹的典型损害。

带状疱疹的临床症状辨识度较高，多数患者首先出现疲乏、低热的全身症状，随后皮肤出现疼痛、灼热、潮红斑，数日后局部出现粟粒至黄豆大小的隆起皮疹，呈聚集性分布，互不融合，之后转化为水疱。皮疹与疼痛多发生于身体一侧，呈带状分布。但是也有极少数情况，皮肤上只出现疼痛，而不出现水疱（顿挫型），使得这部分患者误往心内科、消化科等科室就诊。崔勇教授提醒，患者一旦出现以上情况，应考虑带状疱疹的可能性，及时前往皮肤科就诊。

规范治疗，远离后遗神经痛

带状疱疹发病有一定的病程，一般为两周左右，其发病后第一周病情常持续加重，第二周病情逐渐减轻。

患者常有这样的疑问，为什么带状疱疹发病后就接受了治疗，而症状却越治越重呢？崔勇教授介绍，这是带状疱疹的病程所决定的，即使在发病初期就开始用药治疗，病情仍会“越来越重”。

既然用药也无法阻止病情加重，那是否应该“放弃治疗”呢？答案当然是否定的。崔勇教授表示，虽然治疗无法改变病程和病情发展趋势，但用药可以减轻病情，减少疼痛感和皮损累及范围，降低后遗症出现的可能性。“用不用药决定了临床表现的轻重程度，这是治疗的意义所在。”崔勇教授说。

治疗带状疱疹的重要措施是抗病毒治疗，常用药物包括伐昔洛韦、泛昔洛韦等，同时根据病情也可使用普瑞巴林、加巴喷丁、阿米替林等镇痛药。崔勇教授指出，一旦出现带状疱疹，要进行早期、足量、规范治疗，千万不可拖延，尽量避免出现后遗症。应选择规范的抗病方案，“规范”既包括规范选择药物，也包括采用规范的疗程（应尽可能覆盖病程，一般要持续两周左右）。

除了内服、外用药物治疗，带状疱疹还可采用针刺、激光等物理治疗方法，特别是在病程的后期，对某些患者可起到很好的疗效。

崔勇教授提醒，如果出现下面两种情况，要格外重视：第一，头面部出现带状疱疹；第二，老年人患有带状疱疹。带状疱疹好发于全身各部位，如胸背、腰腹部等，但如果发生于面部，有引发中枢神经系统感染的可能，应立即到医院就诊。老年人发病通常较为严重，且出现后遗神经痛的可能性更大，因此要引起充分重视。

除了如何减轻带状疱疹本身带来的痛苦之外，带状疱疹的后遗症——后遗神经痛也是患者关心的问题。

带状疱疹后遗神经痛是带状疱疹主要的后遗症表现。一般是指在带状疱疹皮疹消退后6周，仍有疼痛感，主要为局部阵发性或持续性刺痛、跳痛、点击样疼痛等表现。老年人、身体抵抗力较差的人群、没有进行早期治疗的人群容易出现后遗神经痛，其中又以老年患者居多。崔勇教授提醒，及早治疗、规范治疗是减少后遗神经痛发生概率的最重要的因素。一旦发生后遗神经痛，可以前往皮肤科或疼痛科进行对症治疗。

科学认知，避开疱疹“误以为”

带状疱疹传不传染呢？“围着腰长一圈，就回天乏术了”，这种说法是真的吗？是不是它只会发病一次，会复发吗？针对这些问题，崔勇教授进行了答疑解惑。

崔勇教授指出，儿童、从未接触过该病毒的成年人有被传染的可能性，但最主要的易感人群是儿童。如果家中出现了带状疱疹患者，此时应保护好儿童，将其与患者隔离开。

至于坊间传言，带状疱疹围着腰长满一圈，就回天乏术，崔勇教授指出，典型的带状疱疹通常会长在一条神经分布的范围上，以身体中线为界，呈单侧分布，通常不会双侧分布。因此从理论上说，带状疱疹不会“围腰长满一圈”，临床上累及腰部一圈的情况也极为罕见。但临床上可见到对侧生长或播散性发病的带状疱疹（即全身都长出疱疹）。这些情况常见于老年人、长期使用免疫抑制剂或激素者等免疫力较低的人群，一旦发生，应尽快入院治疗。

带状疱疹是否只会发病一次？崔勇教授表示，带状疱疹一般只发病一次，但极少数自身免疫力较低的个体会出现第二次发病。

崔勇教授提醒，只要是身体单侧出现了原因不明的疼痛，尤其是针刺或是点击样的神经痛，就要高度警惕带状疱疹发生的可能性。通常带状疱疹发病之前，会有一段时间的乏力、全身不适的现象，一旦出现了神经疼痛，要引起高度重视，尽早治疗。如果出现了带状疱疹，要到正规的医疗机构，接受专业医生的规范治疗。同时，患者要注意休息，合理安排作息，保持心情舒畅，积极配合治疗。