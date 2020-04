世界免疫周 用疫苗保护人人

每年4月最后一周是“世界免疫周”,这个由WHO举办的全球性活动,目的是促进接种疫苗以保护各年龄人群免患疾病,今年的主题是“疫苗保护人人”。

中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家、教授曾光曾表示,在人类与疾病抗争的历史上,疫苗发挥着不可替代的作用,可以说,疫苗的价值就是生命的价值。接种疫苗,可提升人体预防疾病的免疫力,人的一生中各个年龄阶段都有相对应的疫苗,疫苗并非儿童专利,成人免疫同样不容忽视。

春天是皮肤病发作或复发的高峰期,而老年人由于生理结构发生退行性改变,机体抵抗力差,更易受到皮肤病的侵袭,其中以带状疱疹最为令人苦恼。

同济大学附属上海市皮肤病医院中西医结合科副主任姜文成表示,中老年人是带状疱疹的高发人群,然而目前治疗方法有限,接种疫苗是控制带状疱症发病最有效的措施。

据了解,带状疱疹作为一种常见的皮肤科疾病,由水痘-带状疱疹病毒经再激活引起的感染性疾病,通常表现为一种出现在身体单侧并伴随疼痛、瘙痒的皮疹,可持续两到四周。

人体初次感染水痘带状疱疹病毒表现为水痘,水痘痊愈后,该病毒可能潜藏在人体的神经节内,以躲开免疫系统的追击。但当它发现人体的免疫功能变弱时,就会再次出动,使人患带状疱疹。所以得过水痘的人,日后还可能得带状疱疹。

在50岁以上的带状疱疹患者中,有部分人容易并发带状疱疹后神经痛。带状疱疹后神经痛可持续数月至数年,严重影响患者正常工作和生活。痛不欲生、痛苦万分,是带状疱疹后神经痛患者最真实的感受。

葛兰素史克疫苗医学部负责人唐海文表示,带状疱疹的疼痛通常被描述为灼烧、电击或刀刺样的感觉,剧烈的疼痛让很多患者闻“带疱”色变。中国正在进入老龄化阶段,每年大概有156万带状疱疹新发患者②,约400万带状疱疹后神经痛的患者③,带状疱疹的发病率和严重程度也随年龄增长而增长,50岁以后尤为明显,这与年龄增长相关的细胞免疫功能下降有关①。带状疱疹同水痘一样,到目前为止无特效治疗方法,接种疫苗是唯一有效的预防控制手段④。

据唐海文介绍,2018年,重组带状疱疹疫苗列入48个境外已上市“临床急需新药”名单,纳入优先审评审批,并于2019年5月获得国家药品监督管理局有条件批准,今年即将上市,用于50岁及以上成人预防带状疱疹。现有临床数据显示,该疫苗能够在50岁及以上中老年群体中使带状疱疹的发生风险降低至少90%③。

