重组带状疱疹疫苗完成北京首针接种

7月15日，北京首针重组带状疱疹疫苗欣安立适在清华大学第一附属北京华信医院保健科接种。据介绍，自7月起，北京各社区卫生服务中心，二三级医院预防保健科以及私立医疗机构将逐步开展接种服务。

带状疱疹，民间俗称“缠腰龙”或“生蛇”，是一种皮肤科常见的疾病，除皮肤损害外，常伴有神经病理性疼痛，常出现在年龄较大、免疫抑制或免疫缺陷的人群中，严重影响患者生活质量。

北京协和医学院公卫学院及中国医学科学院肿瘤医院流行病学教授 乔友林

7月15日一早，清华大学第一附属医院就迎来了首批接种者。北京协和医学院公卫学院及中国医学科学院肿瘤医院流行病学教授乔友林教授是首批接种者之一，他表示，作为多年的医疗工作者，我一直努力向大众传播疾病预防的重要性，疫苗是预防疾病科学、有效的手段，我选择第一时间来接种带状疱疹疫苗，也是因为见过很多患者和身边的亲友深受这个疾病的困扰，早预防、早安心，同时，我很荣幸成为北京首批接种者之一，希望自己的行动能够唤起更多人预防带状疱疹意识。

北京医院皮肤科主任 常建民

另一位首批接种者来自北京医院皮肤科主任常建民，他说，“作为多年的医疗工作者，我对于疾病预防有很科学的认识。随着年龄的增长，人的免疫力是会逐渐下降的，也让疾病有了可趁之机。带状疱疹在中老年人群中很常见，这个病以前没有有效的预防措施，很容易发生后神经痛，给个人和家庭都会带来极大的痛苦。现在接种疫苗，给自己和家人吃颗定心丸。”

清华大学第一附属医院预防保健科主任刘兆秋表示，据估计，中国50岁及以上人群每年新发带状疱疹病例约156万。带状疱疹除了身体单侧会出现成群的水疱，令人饱受皮疹之苦，还会导致灼烧、电击、刀刺般疼痛，急性期疼痛可能更甚于分娩阵痛、脊椎损伤、类风湿关节炎、慢性癌痛等。老年带状疱疹患者的疼痛更常见且为重度，更容易发生焦虑、睡眠障碍、无法正常工作或生活。

接种重组带状疱疹疫苗

据了解，带状疱疹目前治疗方法有限，接种疫苗是有效的预防控制手段。接种带状疱疹疫苗是控制带状疱疹发病最有效的措施。

清华大学第一附属医院预防保健科副主任医师郑东旖表认为，带状疱疹以前没有有效的预防措施，该疫苗的上市填补了国内带状疱疹疾病预防的空白，希望更多人能够尽早认识到这一疾病的危害，并积极预防。

据了解，除线下在社区医院咨询接种登记之外，患者可在支付宝APP中搜索“带状疱疹”找到带状疱疹疾病预防咨询专区页面，进行疫苗咨询预约和登记，或者登陆春雨医生APP，搜索“带状疱疹”，了解更多疾病及其预防方式的信息。