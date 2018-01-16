中医治疗儿童流感 卫计委流感诊疗方案推荐中成药是哪些

新年“裹挟”着流感，从2017年12月以来，流感样病例呈现出乙型流感病毒、甲型H1N1流感病毒和H3N2亚型流感病毒共同流行趋势，其中乙型流感病毒所占比例最高。

从全国流感监测的结果显示，此次流感流行水平高于近几年来的同期水平。为此，各地医疗机构皆在采取多项措施积极应对，国家卫计委近日也发布最新《流行性感冒诊疗方案》，这也是流感诊疗方案时隔七年后的首次更新。新版诊疗方案中明确推荐中医治疗流感药物，中成药包括专门用于儿童的儿童抗感颗粒等。

新版诊疗方案明确了流感的定义、症状、潜伏期等，在推荐药物方面更加明确。抗流感病毒治疗时机，在发病48小时内进行抗病毒治疗可减少流感并发症等，超过48小时的重症患者依然能从抗病毒治疗中获益。新方案首次推荐的儿童抗流感中成药，包括专门用于儿童的儿童抗感颗粒等。新版诊疗方案特别提醒，没有儿童适应症的中成药不宜给儿童使用。

据介绍，儿童抗感颗粒是四川好医生药业集团中药创新创制的品牌产品，由中国中医科学院，根据现代医学理论和临床经验研制成功的新型抗病毒中成药，其研制试验方法被誉为“研究治疗感冒中成药的范例”。儿童抗感颗粒是《中国药典》收载品种、卫计委《甲型H1N1流感诊疗方案（2010年）》和国家中医药管理局《流行性感冒与人感染禽流感诊疗及防控技术指南》的推荐药品、四川省名牌产品。

这波流感来势凶猛，预计流感活动高峰还将持续一段时间，目前，抗病毒药物在多地脱销，国家卫计委已要求全国医疗机构紧急采购，要求全国卫生计生委要为医疗机构开启临时采购通道，要保证医疗机构药品供应，要有充足的药品，不能够以任何的理由影响患者对药品的获得。

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