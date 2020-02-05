国家卫健委解读第五版诊疗方案：以重症救治为重点 降低病死率

人民网北京2月5日电 （记者崔元苑）2月5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍了第五版诊疗方案的有关情况。

郭燕红介绍说，目前第五版诊疗方案与第四版相比较，重点修订了以下三个方面：一是流行病学的特点更加清晰，对临床表现的描述也更加详细。

二是在病例的临床分型当中更加精细。与第四版相比，增加了轻型，也就是变成了轻型、普通型、重型和危重型四类，以加强对临床的分类指导，更好地锁定病例，提升了救治水平。

三是治疗的方法和手段更为丰富。不仅仅有对症和支持治疗，包括氧疗，都详细进行了相关分类，为临床治疗过程中更具有可指导性和可操作性提供了基础。

郭燕红称，此次诊疗方案的修订，遵循了三个方面的原则：一是科学性。充分尊重疾病发生发展的客观规律，也充分考虑现有的医学研究证据，科学、审慎、最大程度地凝聚共识。

二是适用性。诊断和治疗措施充分考虑到了不同地区和医疗机构临床诊疗的实践，注重中西医结合，充分发挥传统医学的独特优势，更加有利于指导临床一线的实践。

三是突出重点。在这次修订的过程中，以重症、危重症患者救治为重点，着力优化重症、危重症患者的诊疗方案，进一步提高救治的效果，尽最大努力降低病死率。

郭燕红表示：“随着我们对疾病认识的进一步加深，诊疗方案还会进一步完善，我们会及时将新的诊疗经验、方法和理念纳入到诊疗方案当中，更好地指导各地和各级各类医疗机构做好病人的医疗救治工作。”