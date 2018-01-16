预防脑卒中 从健康生活方式入手

37岁的杨先生工作久坐不动，饮食不注意控制，身高1.72米的他体重超过80公斤。最近在家休息时，他突然感觉身体有些发软，肢体不受控制，随后整个右侧身体就不能动弹了。后经医生了解，杨先生在3年前就检查出糖尿病、高血压和高脂血症，却没有改变不良的生活方式，加剧了罹患各类疾病的风险。

长沙市第一医院神经医学中心主任、主任医师王爱民提醒，以下6种慢性疾病是引起脑卒中的高危因素，而这些疾病大都与不健康的生活方式有关。

高血压。有研究显示，收缩压每升高10毫米汞柱，脑卒中发病的相对危险性增加近49%。

糖尿病。糖尿病使脑卒中的患病风险增加2~3倍。需引起注意的是，有的人空腹血糖正常，但餐后血糖高，同样对脑血管不利。

高脂血症。血脂主要包括总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白和低密度脂蛋白。若低密度脂蛋白上升，提示脑梗死患者预后不良。

肥胖。肥胖人群更易患心脑血管疾病，这与肥胖导致的高血压、高血脂、高血糖是分不开的。

房颤。房颤是一种常见的、危险的心律失常，会使患者发生脑中风的风险增加5倍，而且房颤引发的脑中风病情更加凶险，致死率更高。

脑供血动脉狭窄。狭窄绝大部分是由血管壁上的斑块引起，这些斑块主要给人带来两方面的不良影响：一是影响大脑血供，二是斑块一旦破裂、脱落，随血流堵塞远端的脑血管导致脑梗死。

此外，长期吸烟、酗酒的中老年人也是脑卒中的高危人群。

如何预防脑卒中的发生？王爱民建议，主要从养成健康的生活方式入手，做好以下几点：

1.合理膳食：尽量减少高脂肪、高热量饮食的摄入，多吃蔬菜、水果、杂粮，减少钠盐的摄入量，戒烟限酒。

2.保持充足的睡眠，适当户外活动，增强机体的抗病能力。但是，老年人冬天出门要特别注意保暖，因为寒冷的刺激，常使交感神经的兴奋性增高，从而使血管收缩导致血压升高。

3.家中自备一个人体秤，经常称称体重，以便控制食量，远离肥胖。

4.积极防治高血压、糖尿病、高脂血症、冠心病等脑卒中的危险因素，定期体检，做好一级预防（病因预防）。