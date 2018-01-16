胖人忌膏？中医：开对了处方 膏方就能成为减肥妙法

这几年，吃膏方的人越来越多，我每年都要开出大量的膏方，其中包括慢性病调治、亚健康调理、美容保健、性功能保健、小儿益智、中老年抗衰等。但是，在有些人心里，总是会担心身材的问题。那天，一位胖乎乎的女孩进入我的诊室，喊着要开膏方。旁边候诊的人群里就有人说了，已经这么胖了，还吃膏方？那姑娘倒很想得通：为什么不能吃，我爱吃，膏方方便！

开对了处方 膏方就能成为减肥妙法

人体的肥胖分两种，有单纯性和继发性。单纯性肥胖即原发性肥胖，与遗传、饮食和运动习惯有关。继发性肥胖，多由下丘脑、垂体、甲状腺、肾上腺和性腺等方面的疾病导致。肥胖同时会出现诸多并发症，造成内分泌代谢方面的紊乱，表现为痛风、脂肪肝、高脂血症、性功能差等。还有一些人并不是真正的肥胖，往往只是局部脂肪层略厚，自己主观认为是肥胖，也要求减肥。

不论是自认为胖也好，真的胖也好，我们中医都有办法，膏方都能应对。

按中医辨证观点，肥胖有先天因素，也有后天形成的。后天与饮食失节、劳作失宜关系密切，其病理又与气虚脾弱、痰湿壅阻相关。

饮食不节，多食甘美，积聚成浊。饮食损伤脾胃，精微不化，水湿停聚，痰浊内生，发为肥胖。《素问。奇病论》载：“必数食甘美而多肥也。”《素问。通评虚实论》载：“肥贵人则高粱之疾也。”说的就是这个道理。肥胖人多食膏粱厚味，日久必致脾虚，脾虚不主运化，若再多饮酒醇，必然痰湿内生，湿浊积聚。这是对肥胖发病的病理认识，同时为治疗肥胖提供了健脾祛痰湿的用药思路。

形成肥胖的另一病理因素是痰湿壅盛。清代名医叶天士说，湿从内生，必其人膏粱酒醴过度，或嗜饮茶汤太多，或食生冷瓜果及甜腻之物，其人色白而肥，肌肉柔软。

痰湿壅聚，有饮食因素，还与疏于劳作、运动不足有关。《金匮要略》载：“夫尊荣人，骨弱肌肤盛。”《望诊遵经》载：“富贵者，身体柔脆，肌肤肥白，缘处深闺广厦之间。”正是说明养尊处优，四体不勤，久坐久卧，脏腑功能不能正常发挥，营养精微不能消耗，水湿不化，日积月聚，导致发胖。所以，控制饮食、让肢体动起来，是控制体重的有效办法，而温通助脾运，祛湿化痰饮，消脂行瘀滞，则是中医减肥的有效对策。

给胖人开膏方 用糖和用胶都有讲究

关于减肥膏方，我的处方思路常是温通助脾运，以参苓白术散为主方，选用生晒参、党参、白术、茯苓、砂仁等；袪湿化痰饮用二陈汤、平胃散，湿热重用连朴饮，选用陈皮、姜半夏、苍术、茯苓、厚朴、石菖蒲、制半夏、焦山栀等；消脂行瘀滞用血府遂瘀汤、桃红四物汤，选用桃仁、红花、桂枝、制大黄、当归、川芎等。

浙江绍兴上虞的吴女士，今年49岁，2009年感觉头重、身体不适、咳嗽、进食稍多即胃胀，我采用健脾化湿浊、益肺祛痰浊、疏肝行气滞法。生晒参、茯苓、薏苡仁、炒陈皮、瓜蒌皮、厚朴花、炒当归、丹参、砂仁、浙贝、地龙、野荞麦根、西红花、炒山楂、荷叶等，配用鳖甲胶、龟板胶、木糖醇熬膏服用。至今已坚持9个年头。连年的膏方调治，使她面色红润，精神饱满。她说，特别是2011年，吃膏方后体重减轻了七、八斤，身体状况很好。

浙江杭州余杭的阮先生，有五年的肥胖病史，三年前发现有脂肪肝，易疲劳、头晕、遇冷风偏头痛、胃胀时作、睡眠质量下降，我采用益气健脾、祛湿化浊、活瘀消脂法。山参、茯苓、陈皮、制半夏、当归、川芎、苍术、红花、丹参、桃仁、水蛭、炮山甲、炒蒲黄、灵芝破壁孢子粉、鳖甲胶等。吃膏方一段时间后，见到他的朋友都说怎么瘦了，他自己明显的感觉是不容易疲劳了，偏头痛也很少发作了。

这两个案例辨证用药的着眼点都在于健脾祛湿，吴案配用肃肺祛痰，阮案重用活血化瘀、辅助消脂。

开膏方时，为了调和口感，往往会用到糖，冰糖、红糖、饴糖、蜂蜜均是很好的调味剂，但又会助湿生痰，不利减肥。所以我在减肥膏方中主张改用木糖醇，有甜味之用，而无痰湿之弊。当时我在为阮先生开膏方时说，为了减肥不放冰糖，改用木糖醇。阮先生说木糖醇也是糖，自己不怕苦，就不要放了吧。说到底还是减肥心切，怕糖影响减肥效果。

有一天，女儿和闺蜜动起了熬膏的脑筋，阿胶、核桃肉、绍兴老酒、冰糖，准备得不亦乐乎。真的要动手了，担心起发胖的问题，向我求教。我说，不要放冰糖，改用木糖醇，还可以取陈皮、茯苓、车前子、决明子煮水浓缩入膏方，健脾祛痰湿，利水行湿浊。我的这个建议让两个小女人乐癫癫地熬制起来。再说到膏方中的胶类药，从减肥考虑，如果不是血虚明显的情况，主张用鳖甲胶，软坚散结、消脂化浊，特别对于肥胖兼有高脂血症、高胆固醇、高尿酸、动脉硬化、脂肪肝、甲状腺结节、乳腺增生、子宫肌瘤的病人，还有辅助治疗的效果。

当然，膏方也可以不用胶，生地、黄精、铁皮石斛一类药材当中本身含有糖分，浓缩后可至黏稠，以成膏状。