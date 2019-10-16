人瘦肝不瘦 脂肪肝并非都是脂肪惹的祸

近日，在长沙市第一医院体检的赵先生发现，自己的彩超结果竟然和胖同事刘先生的一样：中度脂肪肝。赵先生不解，平常自己很注重饮食，以素食为主，除了些蛋类食物，基本不吃鱼肉荤腥，1.75米的个头，体重也一直保持在50公斤左右，脂肪肝应是胖子得的病，瘦人为何也得呢？

长沙市第一医院南院(长沙市传染病医院)门急诊部副主任医师李金强表示，脂肪肝并不是胖人的专利，也并非都是脂肪惹的祸，应重视早期有效干预。

现象 瘦人光吃素食，怎么就患上脂肪肝

李金强介绍，肝脏是脂肪合成、利用和运输脂肪的主要场所，脂类的物质，如胆固醇、甘油三酯的合成、代谢、转运、排泄等任何一个环节出现问题，在肝脏中过度地沉积，就会形成脂肪肝。一般情况下，人们认为脂肪肝肯定与油脂相关，吃得油腻、肉吃得多，胖子才最易得脂肪肝。但是脂肪肝并不是胖人的专利，瘦人也会成为发病人群。

“瘦人尽管看起来很苗条，但体内有可能是个‘胖子’。”李金强说，他们的心、肝和胰等重要器官内的油脂，有可能比肉眼看到的皮下脂肪多很多。瘦人大多长期喜爱素食, 使得营养摄入不能满足机体需要，体内缺少蛋白质和维生素， 影响蛋白及磷脂的合成，脂蛋白生成不足，大量游离脂肪释放到血液中, 超过脂蛋白转运能力而沉积于肝内, 引发营养不良性脂肪肝。

此外，一些溃疡性结肠炎及慢性消耗性疾病，如长期腹泻、肺结核、吸收不良综合征等患者，体内容易造成低蛋白血症,缺乏胆碱、氨基酸或趋脂物质，从而使肝内脂肪堆积，形成脂肪肝。总之，胖人瘦人都会得脂肪肝，只是胖人比瘦人概率高而已。

成因 脂肪肝，并非都是脂肪惹的祸

“脂肪肝分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝，它们并非都是脂肪惹的祸。”李金强提示，生活中有些常见因素，会让肝脏被脂肪困扰。这些常见因素包括：

长期酗酒。肝脏是酒精代谢的主要器官，饮酒后，90%的酒精在肝脏中转化成乙醛，而乙醛对肝细胞有毒害作用，加上喝酒后食欲降低，食物的摄入量减少，食物中参与和组成脂肪分解代谢的酶——胆碱的摄入量减少，多余的甘油三酯难以清除，长此以往，易导致酒精性脂肪肝。

肥胖。如果长期摄入过多的动物脂肪、糖类、蛋白质以及高热量食物和过剩的营养物质，不能被人体充分利用，就会转化成脂肪。加上锻炼少，饮食无规律，随着体重的增加，脂肪肝也会加重。

糖尿病。一些非酒精性脂肪性肝病的原因，其中之一是糖尿病。作为代谢综合征，它会导致身体对碳水化合物、蛋白质、脂肪的代谢发生异常，约50%的糖尿病患者可能患脂肪肝。此外，高脂血症、高尿酸血症和高血压病等，也会导致肝病发生及发展。

营养不良。脂肪在体内的代谢、肝脏与血液之间的运输需要“交通工具”，即载脂蛋白。当营养不良，特别是蛋白质摄入不足时，体内缺少足够的载脂蛋白，无法把甘油三酯运出，就大量沉积于肝脏，形成脂肪肝。其他疾病如慢性肝炎、甲状腺功能亢进、柯兴氏综合征等，如果破坏了肝细胞膜的完整性，或导致肝内脂肪代谢异常、肝细胞缺氧，都会造成脂肪肝。

提醒 即使是轻度脂肪肝，也不可掉以轻心

“患上脂肪肝，即使是轻度也不可掉以轻心。”李金强指出，当脂肪含量超过10%，为轻度脂肪肝；10%～25%为中度；25%～50%为重度。

目前，我国脂肪肝发病率25%～35%，全国约有3.5亿至5亿人患有脂肪肝，平均每3个人中就有1人患脂肪肝，并且呈现低龄化趋势，但人们对其认识程度不够。大多数脂肪肝患者早期不会出现明显症状，当出现肝区疼痛、恶心等症状时，脂肪肝已经比较严重了。

脂肪肝不是一种独立疾病，往往表明体内存在其他代谢异常，很可能并发代谢方面的相关疾病。有研究表明，与胖人相比，患有脂肪肝的瘦人，一旦出现肝炎等肝病，肝脏受损情况更严重。有些脂肪肝患者虽然只是轻度，但肝脏的损害已经非常严重，部分患者可发展为脂肪性肝炎和肝纤维化，最后导致肝硬化甚至肝癌。

预防 对早期轻度单纯性脂肪肝，应进行有效干预

“早期轻度单纯性脂肪肝，可通过减肥、调整饮食结构和积极锻炼达到良好的治疗效果。”李金强认为，这些办法是预防脂肪肝的良策。

在日常生活中，要合理饮食管住嘴。保证每天三餐正常、规律，不吃零食;日常生活中避免高脂肪、高胆固醇、高热量饮食，少吃动物内脏、油炸或油煎食品;戒烟戒酒。做到膳食结构合理，粗细搭配，营养均衡，不能因为要苗条，刻意追求用素食减肥，避免造成营养不良。

适当运动，养成健康的生活方式。保持适当的体重，坚持每周进行2～3次适量运动，以慢跑、快步走、游泳、骑车等有氧运动为主；保持每晚7～8个小时的充足睡眠。

重视体检，慎用药。定期体检，具体包括体重、腰围、血压、血糖、血脂、肝功能及肝脏B超、瞬时弹性检测仪等检查，以便能发现早期肥胖症、糖尿病、高脂血症及其相关疾病，定量评估肝脏脂肪及肝纤维化程度，及时采取措施，阻止病情发展。怀疑肝硬化时，定期做甲胎蛋白检查，做肝脏超声检查以筛查肝癌。避免滥用可能伤肝的药物，比如各种偏方、土方及保健品等，也不要滥用中药，用药均应在医师指导下进行。

（全媒体记者 杨蔚然 通讯员 黄配）