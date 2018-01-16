如何守住岌岌可危的发际线

记者：“脱发的90后”最近频频出现在网络社交平台中。在现如今快节奏的日常生活中，脱发正成为一个越来越普遍的现象。

那么，我们又该如何守护岌岌可危的发际线呢？今天，我们请来了北京大学人民医院皮肤科副主任医师周城，请他为大家揭开脱发的根源，讲解预防脱发的常识。

周城：

病理性脱发指的是头发异常或过度脱落。造成脱发的原因有很多，其中，最常见的是雄激素、遗传等引起的激素性脱发，其主要是因为双氢睾酮分泌过多，导致毛囊萎缩出现脱发；同时也会刺激皮脂腺分泌，使头皮大量出油。还有其他因素，如营养、免疫系统疾病、内分泌疾病，以及在精神压力作用下引起的脱发。

饮食问题也会影响脱发，如食用过量甜食、饮食过于高脂油腻等。

还有因遗传、发育缺陷所引起的头发完全缺失或稀疏的先天性脱发。此外随着季节变化，也会出现脱发量的变化和波动，正常人也是这样。

其实，掉头发是每个人每天都会发生的事情。那么如何判断是正常掉发还是脱发呢？医学上的衡量标准是，正常人每天包括洗头、梳头，正常脱落的头发应少于100根。

如果每天掉发超过100根，且持续两三个月，那就需要去医院就诊了。还有偏爱留短发的人群，可能并没有明显的掉发，但发际线却日渐后移，额头越来越大，或头顶头发稀疏、突然有区域露出头皮。这些情况需要高度重视，必须立即采取干预手段。

脱发只是一个表象，不同病因引发的脱发类型有几十种之多。而脱发的真正原因需要皮肤科医生专门诊断，找出内在病因，因病施治。

例如，因甲状腺问题引起的脱发，需要先转到内分泌科治疗甲状腺的原发病；因免疫系统问题，如患红斑狼疮造成的脱发，则需要先去免疫科治疗红斑狼疮；还有一些内科治疗不能取得明显效果的，需要通过手术进行毛发移植；更复杂的情况，则可能需要多科室联合施治。

虽然药物治疗脱发比较有效，但也不可忽略在日常生活中一些预防措施和缓解手段。比如要注意减压，保持心情舒畅，尽量不熬夜，都有利于脱发的减轻和恢复；再比如生活中少吃油腻、高糖食品，保持均衡饮食，多摄入蛋白质；注意每天多梳头，多做头皮按摩，也可以促进局部血液循环，防止掉发。

还有很重要的一点就是洗头问题，次数既不要过多也不能过少，有的人因为觉得头发总出油，恨不得一天早中晚洗三次。这和皮肤的原理是一样的，洗的过于频繁，头皮反而会因缺水干燥，局部皮脂膜加速分泌，头发越来越油。如果洗得过少，油脂堆积多度，会致异味、油腻，影响外在形象；同时也会诱发细菌、真菌感染，引起局部头皮发炎，加重脱发。因此，除个人特殊情况外，建议正常人隔天洗一次头，这样对于头皮养护和保持清洁都是比较合适的。

洗完头，头发的护理也很重要。用吹风机吹头发时，温度不要过高。还有的女性头发扎得过紧，导致牵拉性脱发，日积月累就会发现，发际线越来越后移。而有的男孩子特别喜欢戴帽子，如果帽子过紧，也会因摩擦导致局部脱发。所以，减少生活中的不良习惯，也能在一定程度上减轻脱发的发生。

现在市面上的洗发水种类繁多，有控油的，有养护的，以及最近大量上市的无硅油洗发水。洗发水含不含硅油与掉头发没有直接关系，含硅油洗发水适合留长发的女性，使头发更加柔顺亮泽，像头发细软、容易出油的人群，可选用不含硅油，洗后使头发看起来更蓬松、更清爽的洗护产品。大家可以根据个人需求选择使用。