知柏地黄汤解烦热盗汗

“烦热盗汗”指发热伴有心烦，或烦躁兼有闷热，且睡梦中容易出汗，常见于50岁左右的更年期女性。中医认为，当人体内阳气相对阴气更旺盛时会产生内热，可致烦热；热盛迫津外泄，则见盗汗。肾主五液，入心为汗，肾阴亏耗，热象明显时，最容易出现这种症状。患者还常表现为舌红少苔，脉细数，常伴身体消瘦、面色潮红、腰膝酸软等症状。治疗上以滋阴降火为主。

在此介绍一个滋阴降火的代表方“知柏地黄汤”，主治肾阴不足、阴虚火旺导致的虚热盗汗、腰膝酸软、头晕目眩、消渴、遗精、小便淋沥、舌红少苔等。具体为：取熟地黄、知母、黄柏各24克，山茱萸、干山药各12克，泽泻、茯苓（去皮）、丹皮各9克，用水煎服，每日1剂。本方重用熟地黄滋阴补肾，填精益髓，为主药；山茱萸可补养肝肾、涩精；山药固肾、补脾胃，此三药可补三阴。泽泻利湿降肾浊，减熟地之滋腻；茯苓淡渗脾湿，助山药健运；丹皮清虚热，可制山茱萸之温涩，此三药三泄，为佐药。知母苦寒，清热泻火；黄柏清热燥湿、泻火除蒸，是清泄下焦的要药，此二药合用，清热之力更明显。

在生活中，阴虚体质的人要少吃热性食物，如辣椒、葱、姜、蒜、胡椒、芥末等辛辣食物和人参、党参等补品，以及羊肉、牛肉等。鱼、青菜和其他海鲜利阴，可多食用。如果有蒸桑拿的习惯，也建议改掉，以免阴液亏损。中医导引法中有“哈字功”，深吸气，张口呼气吐“哈——”,缓缓地把气呼出来，有助于宁心安神、散热解郁。（中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚）