夏季人体出汗多，阴津会随皮肤外泄而伤“心阴”。伤阴过盛常会损伤阳气，人们容易出现心烦、心悸、口干、少气、懒言、失眠等症状。现推荐一个养阴液、护阳气的药茶：取甘草10克、浮小麦30克、大枣10枚，将甘草、浮小麦研成粗末，红枣去核，一同放入保温杯中，冲入沸水，加盖焖10分钟左右，代茶饮（大枣可嚼食）。也可将三味食材加水煎煮后，取汤液300毫升，一日内分2~3次服完。

方中，甘草甘缓性平，有补养心气、和中缓急的功效。《本草备要》记载，甘草“入和剂则补益……入润剂则养阴血”，即甘草通过补养阴血可起泻火的作用。浮小麦为小麦未成熟的干燥瘪瘦果实，其性凉，味甘咸，能益气养心、止汗、退热除烦，常用于自汗盗汗、口干舌燥、神志恍惚、心烦失眠等症状。大枣味甘性温润，能补脾和营、益血止血、养心安神。三味合用，可起到养阴除烦、宁心安神的作用。现代研究表明，甘麦大枣茶可镇静、催眠、抗惊厥，调整神经活动、缓和神经紧张。另外，思虑过度引起的心烦失眠，以及更年期失眠、易激动、心慌等不适，也可服用本品以养心除烦。

本茶服用方便、口味醇正，且无副作用。夏季气阴两伤或失眠者，一般连服5~7天，即能收到明显效果。▲