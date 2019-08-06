热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

甘麦大枣茶养心安神

蒲昭和

2019年08月06日09:12 来源：人民网-生命时报

　　夏季人体出汗多，阴津会随皮肤外泄而伤“心阴”。伤阴过盛常会损伤阳气，人们容易出现心烦、心悸、口干、少气、懒言、失眠等症状。现推荐一个养阴液、护阳气的药茶：取甘草10克、浮小麦30克、大枣10枚，将甘草、浮小麦研成粗末，红枣去核，一同放入保温杯中，冲入沸水，加盖焖10分钟左右，代茶饮（大枣可嚼食）。也可将三味食材加水煎煮后，取汤液300毫升，一日内分2~3次服完。

　　方中，甘草甘缓性平，有补养心气、和中缓急的功效。《本草备要》记载，甘草“入和剂则补益……入润剂则养阴血”，即甘草通过补养阴血可起泻火的作用。浮小麦为小麦未成熟的干燥瘪瘦果实，其性凉，味甘咸，能益气养心、止汗、退热除烦，常用于自汗盗汗、口干舌燥、神志恍惚、心烦失眠等症状。大枣味甘性温润，能补脾和营、益血止血、养心安神。三味合用，可起到养阴除烦、宁心安神的作用。现代研究表明，甘麦大枣茶可镇静、催眠、抗惊厥，调整神经活动、缓和神经紧张。另外，思虑过度引起的心烦失眠，以及更年期失眠、易激动、心慌等不适，也可服用本品以养心除烦。

　　本茶服用方便、口味醇正，且无副作用。夏季气阴两伤或失眠者，一般连服5~7天，即能收到明显效果。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn