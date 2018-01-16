宝宝流口水 不一定是因为“长牙”

“没事，你家宝宝要长牙了。”当被问到孩子为什么流口水时，很多人都会给出这样的答案。不过，太原市妇幼保健院儿科副主任医师赵淑琴提醒各位家长，宝宝流口水并非这么简单。

“的确，在孩子长乳牙的时候，牙床里藏着的牙胚会冲破牙龈的阻碍，这时会对牙龈产生刺激，在神经反射的刺激作用下会使口水分泌增多，而宝宝口腔容量小且浅，不能很好地通过吞咽来调节，就很容易流出来。”赵淑琴说，这是很正常的现象，随着孩子年龄增长，牙齿发育完善，自然会得到缓解。但是，还有很多原因会导致宝宝流口水，而不能简单地认为正在长牙。

比如，口腔炎症等各类口腔疾病，如溃疡、口疮、龋齿等；口腔敏感度过高或过低，感觉统合能力较差；各种原因导致的吞咽功能异常；脑瘫等原因引起的头控较差、唇部力量较弱或者下颌控制差导致的口腔肌肉控制出现问题；智力障碍等导致认知存在障碍；不恰当的喂养方式等。

那么，宝宝流口水又有哪些处理方法呢？赵淑琴说，如果因为口腔疾病引起的话，及时去除病因，症状就会得到缓解；口腔敏感度过高引起的话，及时进行脱敏治疗；口腔敏感度过低时，进行口面部感知觉训练；口腔肌肉控制出现问题时，进行咀嚼、吹气、用吸管吸吮等下颌、唇、舌的协调能力训练；改变不恰当的喂养方式，合理添加辅食并鼓励孩子尝试咀嚼不同质地的食物等。相信只要明确了原因，配合专业的治疗方法，宝宝流口水的症状会很快得到缓解。