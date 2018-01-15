解码2017年“舌尖关键词”：网络外卖、网红食品等

新华社发

“网红餐饮店”门前总是排着长队，外卖小哥一到饭点就在大街小巷穿梭……2017年，网络餐饮服务正在改变我们的生活，然而与此同时，“塑料紫菜”“挂面可燃”“西瓜打针”等谣言被做成短视频“一次采集，N次分发”，让人真假难辨；一些食品打上“擦边球”标签，诱导消费者购买。

如何保证“指尖上的美食”所见即所得？如何让“舌尖上的谣言”不再骚扰我们的朋友圈？在日前举行的2017年食品安全热点科学解读媒体沟通会上，专家一一解答了一年来舌尖上的疑问。

网络外卖：新规出台，让我们的指尖美食更安全

【案例】点开手机APP，无数美食“闪瞎双眼”，动动手指，外卖就会送上门来……我们的生活在被外卖改变的同时，“外卖餐盒疑被污染”“无证餐饮一条街竟成网络外卖大户”等事件频被曝出，令人平添“舌尖上的焦虑”。随着国家食品药品监督管理总局发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》于2018年1月1日开始施行，新规将有望为外卖食品再添一道“安全锁”。

【解读】中国烹饪协会副会长冯恩援：《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》是国家对于网络订餐安全的专门性规章，对于网络餐饮服务监管、平台主体责任落实、入网餐饮商户和配送环节提出了更加明确的要求。

网络平台应担起主体责任，利用好互联网技术对网络餐饮进行有效监管。经营商家应从食品安全技术的角度出发，查找网络餐饮加工环节风险点，制定相应风险控制措施。入网经营商户要满足资质合规、有实体店铺的要求，做到不委托加工、不超范围经营，保证线上线下同标同质。

“网红食品”：原是问题食品，却披着“网红”外衣

【案例】2017年8月，因含有国家管制药品成分，广东公安部门对一款名为“咔哇潮饮”的网红饮料进行了查处。无独有偶，被追捧的当红餐饮品牌“一笼小确幸”，也因食品安全问题从各大餐饮平台消失；热卖的“三只松鼠”一款开心果产品在国家抽检中被检出霉菌超标，超出国家标准1.8倍。

【解读】科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯：“红”既带来红利，也是高危信号。网红食品借助资本助推，其规模扩张速度可以超出想象，而规模扩张也会将问题放大。例如“一笼小确幸”的细菌污染、“三只松鼠”的霉菌超标，在小规模运行时或许并不会被发觉。同时，“红”了之后的产能瓶颈可能导致企业放松食品安全管理的水准，造成整个供应链条失控。

网红食品不应成为创新的制约，但食品安全的底线不能放松。对“网红食品”要有包容的心态，鼓励其创新，同时也要加强监管，要保护消费者权益，对违法违规行为零容忍，对“擦边球”敲打警告，不能允许“网红食品”游离在监管之外。

“阴性标签”：打政策“擦边球”，这类食品可能存在不良诱导嫌疑

【案例】在超市的食品货架前，到处可以看到标注“不含……”的食品，有的零食标称“不含防腐剂”“不含反式脂肪酸”，这样的零食吃着就更健康吗？

【解读】中国食品科学技术学会理事长孟素荷：合法的食品声称，是告诉消费者在标准的范围内“我有什么”；违规的“阴性标签”，是在标准之外，宣传“我没什么”。在国际上，以贬损同行为目标，以声称“不含有XXX”为内容的标签，被称为“阴性标签”。

现代食品生产过程离不开食品添加剂。在我国的食品广告中，一些产品以宣称“不加防腐剂、不加糖、不加食品添加剂”等进行宣传，将合规使用的食品添加剂污名化，或者打擦边球，具有不良诱导的嫌疑，应尽快予以规范管理。

“冷饭热炒”：“挂面可燃”令人哭笑不得，击碎舌尖谣言还需迈过几道关？

【案例】2017年有关面条可燃的报道时有发生，报道中将“挂面可燃”的原因归结为“添加了塑料”等非法物质，或使用了对人体有害的添加剂。其实“挂面可燃”谣言属于典型的“冷饭热炒”型谣言，已不是什么新闻，但却时常被翻出来以讹传讹、引发恐慌，成为动摇公众对食品安全信心的经典谣言之一。

【解读】中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群：东西可燃实际上有三个条件，一个是可燃物，再一个要有氧气，第三个要有一定的温度。对于面条来讲，它是由面粉组成的，而面粉里面含有淀粉和蛋白质，二者都是可燃的，因此用面粉做出来的面条当然也就是可燃的。

虚假食品安全信息对企业、产业的发展造成严重损害，建议加强对食品安全热点的舆情监测，防范和治理网络谣言，对违反规定编造、散布虚假食品安全信息，构成违反治安管理行为的，应依法给予治安管理处罚。行业组织及媒体也要加强食品科普宣传，传播科学正能量，加强消费者自身识谣、辨谣能力。