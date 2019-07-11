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你了解食品配料吗？

2019年07月11日08:10 来源：中国医药报

日常生活中会遇到许多食品分类的问题，对于“食品配料”也有不同的看法：有的把食品配料和食品添加剂看成并列关系；有的认为食品添加剂是个大的概念，包括食品配料；有的认为复配食品添加剂即为食品配料；另一些人认为食品配料是指所有的食品原料。

食品配料是指食品配方原料中用量较小的食品原料，是指经深加工过的或用量较小的食物，本身都是天然物质，而不是食品添加剂使用标准中所列品种，一般无用量限制，具有改善食品品质和提高加工性能的作用，如肉制品中的配料、油炸食品用的裹粉等。

食品原料可分为食品主料、食品配料、食品添加剂三大类。食品主料是指食品加工中用量较大、未经深加工的农副产品，主要包括面、米、肉、蛋、奶、油、糖等。食品配料也称食品辅料，有搭配、辅助之意。食品添加剂一般是纯度较高的化学物质，在GB2760-2014中已有明确界定。

常用的食品配料有淀粉、酵母制品、低聚糖、蛋白类、膳食纤维、馅料、香辛料及调味料、动植物提取物、饮料浓缩液等。食品包装上的配料表会标注生产这种食品所使用的主料和配料成分，一般排在最前面的成分就是加入量最大的原料。一般来说，食品配料构成越简单，食物越纯正。（丁怡媛）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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