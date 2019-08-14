堵住外卖食品安全漏洞

据报道，随着网络外卖食品普及，暴露出来的问题不断增多，诸如虚假地址、无证无照、脏乱差、黑作坊、送餐盒不消毒等，给食品安全埋下了隐患，令公众为之担忧。

《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》对网络外卖等食品安全提出了一系列要求，包括明确“线上线下一致”，不得将订单委托其他食品经营者加工制作，订餐平台应设置专门食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，组织开展网络餐饮服务食品安全监测等。对从业者来说，必须遵守有关规定合规经营，依靠精细化管理、质量管控等防范食品安全风险，为消费者提供放心外卖食品。然而，相关管理要求实际执行效果并不乐观，应进一步推进食品安全监管。

首先，要建立统一的外卖食品安全数据标准，将分散及独立的政务、监管、监测、检测食品安全信息系统实行一体化整合，建立层级不同的外卖食品安全大数据监管系统，实现国家或省级层面的数据连通。其次，要完善外卖食品安全大数据监管系统，逐步建立“互联网+行政审批”，全面推行网上审批工作；以“互联网+风险预警”构建有效的外卖食品安全大数据应急系统，通过各种传感装置实现食品安全监管“机器换人”，减少不必要的人为干预，真正将“线上线下一致”落到实处。同时，要推进外卖食品安全大数据共享和开放，拓宽公众参与监督渠道，引导和鼓励社会各方面参与外卖食品安全大数据建设，形成优势互补、多元参与、开放共享的发展格局。

用大数据堵住外卖食品安全漏洞，这不仅是对消费者负责，是维护食品安全的必要手段，也有助于倒逼经营者实实在在做企业。