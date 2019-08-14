热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

堵住外卖食品安全漏洞

张培胜

2019年08月14日10:02 来源：中国经济网

　　据报道，随着网络外卖食品普及，暴露出来的问题不断增多，诸如虚假地址、无证无照、脏乱差、黑作坊、送餐盒不消毒等，给食品安全埋下了隐患，令公众为之担忧。

　　《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》对网络外卖等食品安全提出了一系列要求，包括明确“线上线下一致”，不得将订单委托其他食品经营者加工制作，订餐平台应设置专门食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，组织开展网络餐饮服务食品安全监测等。对从业者来说，必须遵守有关规定合规经营，依靠精细化管理、质量管控等防范食品安全风险，为消费者提供放心外卖食品。然而，相关管理要求实际执行效果并不乐观，应进一步推进食品安全监管。

　　首先，要建立统一的外卖食品安全数据标准，将分散及独立的政务、监管、监测、检测食品安全信息系统实行一体化整合，建立层级不同的外卖食品安全大数据监管系统，实现国家或省级层面的数据连通。其次，要完善外卖食品安全大数据监管系统，逐步建立“互联网+行政审批”，全面推行网上审批工作；以“互联网+风险预警”构建有效的外卖食品安全大数据应急系统，通过各种传感装置实现食品安全监管“机器换人”，减少不必要的人为干预，真正将“线上线下一致”落到实处。同时，要推进外卖食品安全大数据共享和开放，拓宽公众参与监督渠道，引导和鼓励社会各方面参与外卖食品安全大数据建设，形成优势互补、多元参与、开放共享的发展格局。

　　用大数据堵住外卖食品安全漏洞，这不仅是对消费者负责，是维护食品安全的必要手段，也有助于倒逼经营者实实在在做企业。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn