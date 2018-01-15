最新的研究证据显示，慢性踝扭伤不仅会带来局部的疼痛不适和运动受限，还会带来大脑对于踝关节，甚至下肢运动控制的改变，其中最为明显的就是健侧下肢的运动。

踝关节是连接双脚与身体的第一个关节。每一次奔跑，每一次跳跃，每一个转身的过程，我们的踝关节都承受着巨大的冲击力或扭转，维系着我们姿势的稳定性和运动的灵活性。在我们奔跑、跳跃、上下楼梯等活动中，都存在着让脚踝受伤的隐患。因为踝关节周围的韧带和即将受到强力的拉扯或扭转，超出了关节的正常活动范围，就很有可能造成韧带部分或完全撕裂，甚至是肌肉拉伤。走路不小心踩到石头上，下楼梯踏空，跳起后落地不稳，脚踝扭伤也有可能发生。

踝关节外侧扭伤是运动中最常见的下肢肌肉骨骼系统损伤。有数据显示，每年有200万人会出现踝扭伤。而踝扭伤后很大一部分人会经历踝关节的疼痛、肿胀和功能活动受限。踝扭伤急性期时，可用“POLICE”原则急性处理。“POLICE”的含义是：保护（Protect），适当负重（Optimal Loading），冰敷（Ice），加压包扎（Compression），抬高患肢（Elevation）。24个小时内一定要冷敷，改善血液和淋巴液循环，有利于患处瘀血和渗出液的吸收。切忌刚扭伤就马上用酒精、红花油或者膏药。

脚踝外部疼痛、肿胀等急性期症状，虽然短时间内消失，仍有约70%的患者会出现其他问题，且长期持续。其中包括踝关节运动不稳、感觉异常、双侧运动不对称和慢性的骨性关节炎等。

星形偏移平衡测试/训练是目前国际上适用比较广泛的平衡功能测试和训练。其测试结果拥有较好的信度和效度。首先，使用胶带/彩条在地面上粘贴出一个星形图案，将一侧足跟放在彩条交汇中心，双手叉腰，尝试用另一只脚的脚尖碰触各个角度的彩条最远端后返回。训练者在此过程中始终保证姿势平衡，并记录下能够触碰的最大距离。如果在某些角度方向维持不了平衡，触碰距离过短，则提示在该方向上的运动控制及姿势控制较弱，需进行强化训练。