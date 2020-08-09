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总崴脚，检查韧带

武汉市中心医院骨外科副主任医师 汪 阳

2020年08月09日06:13 来源：人民网-生命时报

　　崴脚在生活中是常见的小事，所以大家多不将其放在心上，即使就医，只要X光没有发现骨折错位，很快就被抛诸脑后。但我要提醒那些经常崴脚的人，光做X光可能并不够。

　　踝关节是人体重要的承重关节，可进行背伸、跖屈、内旋、外旋等多种复杂活动，是足部主要的活动枢纽。而踝关节能否稳定地完成各个动作，与其周围包绕的韧带有很大关系。有些患者之所以会出现习惯性崴脚，主要是因为在某次崴脚后导致韧带拉伤，但还没等到韧带完全康复，就再次让踝关节受力，导致韧带松弛，无法再正常维持踝关节稳定。核磁共振对软组织损伤有高分辨率，韧带缺失、变细、松弛弯曲，以及因瘢痕增生、血肿机化而增粗，都可以得以明确，是骨关节系统韧带及软组织损伤的重要检查方法。此外，高频超声对踝关节等浅表软组织也有较高的分辨率，临床也常应用。

　　韧带损伤者可选择保守和手术治疗。保守治疗主要是进行肌力练习，如提踵训练、内翻及外翻抗阻练习等；若保守治疗失败应考虑手术，一般根据病情严重程度选取不同的手术方法，包括韧带短缩重叠缝合、韧带止点前上移位、肌腱移植重建韧带。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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