哪些口腔溃疡要警惕癌

小王今年27岁，近半年来总觉得牙齿酸痛，还起了口腔溃疡，时好时坏。最近他实在牙疼难忍，来到医院就诊，竟被诊断为口腔癌。火箭军总医院口腔科主任医师法永红说，这么年轻就患癌着实可惜，任何肿瘤的发生都是有一定前兆的，口腔癌也不例外。若能早期发现这些信号，早诊早治，治疗效果会好很多。

口腔癌是指发生在口腔黏膜的上皮恶性肿瘤，是头颈部常见肿瘤之一，不同部位的口腔癌症状基本相似，主要表现为六大异常信号。有以下症状时，就需要引起重视，及时到医院检查和就诊，千万不能大意。

1. 疼痛。早期一般无痛或仅有局部异常磨擦感，如出现破溃则会有明显疼痛。肿瘤进一步侵犯附近神经时，可引发耳部和咽喉痛。

2. 黏膜色斑。正常口腔黏膜为粉红色，如果变成白色、褐色或黑色，意味着出现了问题。尤其是口腔黏膜白斑、红斑，被认为是口腔癌的癌前病变。如果口腔黏膜原有的白斑最近变得粗糙、增厚或出现硬节，更要高度警惕口腔癌。

3. 肿块。一般生长较快，短时间内就能长到一定体积，肉眼可见，组织深处或颌骨内的肿块可因隆起而被触摸到，或因左右不对称被发现。口腔内任何不痛的肿物若有变大或破溃倾向，都是危险信号。

4. 溃疡。肿瘤的溃疡四周边缘隆起，发硬、发韧，中央凹凸不平，或呈菜花状，有坏死组织覆盖，疼痛明显。普通口腔溃疡一般不超过两周就能好，肿瘤溃疡则经久不愈，超过两周仍不见好的，应格外警惕。

5. 颈部淋巴结肿大。口腔癌多先向附近的颈部淋巴结转移，有时原发灶很小，甚至症状还不明显，颈部淋巴结就有转移、肿大。因此，如果突然出现颈部淋巴结肿大，也应仔细检查口腔。

6. 功能障碍。由于肿瘤侵犯口部肌肉和下颌关节，会造成口部运动受限，张口闭口困难。（莫鹏）