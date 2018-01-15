针对当前存在的流行病毒株与可用疫苗株不完全匹配的现象，有关部门应迅速做出调整。对当前流感的疫情不必惊慌，对其发展趋势也必须保持高度警惕。随着寒假来临，学生们离开学校，流感的季节性高峰也将出现回落。

近期，伴随流感高发期到来，多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多。流感监测显示，近期全国报告的流感暴发疫情起数显著高于往年同期。据介绍，今年流感并非大流行，目前各型别流感均未出现明显的变异，不具备出现大流感大流行的生物学基础。预计多数地区随着学校和托幼机构放假，季节性高峰将出现回落。

目前进入季节性流感等呼吸道传染病的高发季节，近期全国流感肆虐，各大医院的呼吸科人满为患，各地医院纷纷延长门诊和急诊的时间来应对就诊高峰。对于目前的流感疫情，社会各界必须给予高度重视。流感是一种严重的呼吸道传染病，流感病毒致病性强，传播迅速，不仅有发热、头痛、乏力、咳嗽等症状，重症病例可出现肺炎、急性呼吸窘迫综合征等多种并发症，严重者可导致死亡。

去年年底以来，受气候异常等综合因素叠加影响，我国南北方的流感活动水平均上升很快。以北京地区为例，初雪迟迟未到，连续几个月干燥寒冷的空气，有助于病毒附着在粉尘等颗粒物进行传播。另外，疫苗接种率偏低未能形成有效的免疫屏障，也是近期感冒流行强度不断增强的原因。

目前全国流感样病例呈现出乙型流感病毒、甲型H1N1流感病毒和H3N2亚型流感病毒共同流行趋势，其中乙型流感病毒所占比例最高。此前多年，季节性流感都是以甲型流感为主，然而，本轮流感的主角令人意外地切换为乙型流感。对于流感“套路”的突然改变，包括世界卫生组织在内的各国际公共卫生机构，均估计不足。对流感病毒种类预判失误，令疫苗效果降低，同时，乙型流感突然流行导致人群缺乏免疫能力，易感人群增多，这些都是导致今年全球流感疫情较为严重的重要原因。

亡羊补牢，为时未晚。全球流感已成汹汹之势，但最佳的预防手段仍是接种疫苗。针对当前存在的流行病毒株与可用疫苗株不完全匹配的现象，有关部门应迅速做出调整。需要指出的是，即使流行毒株与疫苗株不完全一致，流感疫苗仍可为健康成人提供保护。因此，随着流感高峰期来临，各地医疗机构在保障抗病毒药物供应充足的同时，还要继续大力开展接种疫苗工作。儿童、老人、慢性病患者等流感高危人群应该及时接种疫苗，避免因为感染流感导致严重疾病或并发症的发生。

流感来临，社会各界需要予以重视，但也不必过分惊慌。此前流行的甲型病毒易发生变异，而乙型病毒则变型缓慢，通常其流行具有局限。虽然乙型流感对危重病人的威胁并不比甲型弱，但乙型流感病毒家族亚型较少，且仅在人与人之间流行，不会导致“禽流感”、“猪流感”，且其变异速度只有甲流的10%至20%。鉴于病毒自身比较“稳定”，只要诊治及时、预防得当，当前各地乙型流感比较夸张的强势传播态势，还是能够逆转的。

对当前流感的疫情不必惊慌，对其发展趋势也必须保持高度警惕。随着寒假来临，学生们离开学校，流感的季节性高峰也将出现回落。但是，假期出游尤其是出境旅游，也会随之成为下一个疫情防控的重点环节。目前，美国及欧洲流感疫情暴发程度更为严重，死亡人数已逾百人，预计这些地区今年会达到“广泛传播”的严重级别。因此，有关部门对未来我国流感疫情的发展，还需及早做好充分准备，防患于未然。