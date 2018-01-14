血糖忽高忽低怎么回事？7个常见原因对照查

用药剂量是否合适?

药量不足导致血糖不降很好理解，其实，药量过大同样也会使血糖居高不下。

这是因为药量过大可导致低血糖后反跳性高血糖，此时若继续增加药量，血糖反而更高。对于空腹血糖升高的病人，一定要先弄清是降糖药用量不足还是低血糖后反跳性高血糖，若属于后一种情况，则晚间降糖药用量应适当减少而不是增加。

药物用法是否正确?

降糖药种类很多，用法各异，使用不当，事倍功半。例如，磺脲类降糖药最好于餐前半小时服用，这样药物的作用高峰与餐后血糖高峰恰好同步，从而使降糖效果达到最佳;拜糖平的主要作用是延缓碳水化合物的吸收，应当与第一口饭嚼碎同服，需要特别注意的是，空腹服药没有任何效果。

再比如，根据药物半衰期的不同，有的药需一日三次服用，有的每日一次即可。糖适平、美吡达等降糖药均属短效制剂，应当一日三次餐前服用;而瑞易宁、格列美脲等药物均属长效制剂，每日服用一次即可。

药物联用是否合理?

单一药物治疗一般在开始的时候多可奏效，在经历数年后，常出现药效降低，血糖逐渐升高现象，此时应及时采取联合用药方案。

但联用应将两种或两种以上作用机制不同的药物进行联用，例如糖适平+二甲双胍、诺和龙+阿卡波糖等等，这样降糖效果更好，而副作用较小。

治疗依从性如何?

由于种种原因，有些患者治疗依从性较差，经常忘记或遗漏服药，结果导致血糖升高、波动。

不少患者服药后，血糖降至正常后就停用降糖药，等到血糖回升到很高时，再服原先降糖药的剂量就很难达到治疗目标，因此，糖尿病患者要长期坚持治疗，切不可见效就停。

胰岛功能是否衰竭?

随着病程延长，2型糖尿病患者的胰岛功能将逐渐减退以至完全衰竭。胰岛素促泌剂类降糖药(主要指优降糖、美吡达等磺脲类药物)的作用就会大打折扣甚至完全失效，致使血糖居高不下。

是否存在胰岛素抵抗?

胰岛素抵抗通俗地讲就是机体对胰岛素不敏感，多见于肥胖的2型糖尿病患者。

如果病人存在胰岛素抵抗，必须配合使用改善胰岛素抵抗的药物(如双胍类、噻唑烷二酮类)，单独使用胰岛素或胰岛素促泌剂往往效果欠佳。

是否在服用对降糖有影响的其它药物?

要考虑到患者并存其他疾病，服用的一些药物具有升糖作用，如糖皮质激素、b—受体阻滞剂(如心得安)、噻嗪类利尿剂(如双氢克尿噻)、雌激素、甲状腺激素等等，很容易导致血糖升高失控。（中国人民解放军第306医院医务部保健办 张 莉 段育忠 孔凡）