钟南山：磷酸氯喹还没做对照实验

2月24日，在华中科技大学同济医学院附属协和医院，广东支援湖北医疗队与钟南山院士进行了远程会诊。在专门安排的答记者问环节，钟南山表示，临床治疗中发现，新冠肺炎患者使用抗病毒药物阿比多尔、克力芝平均6天～7天后，核酸检测转阴；使用抗病毒药物磷酸氯喹的平均转阴时间为4.2天。总的认为，磷酸氯喹有一些用处，但还没有做严格的对照实验，不能下绝对的结论。

近期，《新英格兰》杂志1988年发表的一篇文章受到业内人士的关注，该文章称一些人购买磷酸氯喹吞服自杀。对此，钟南山表示，有人对磷酸氯喹有一些质疑，提出用量3克～5克会使患者突然死亡，为此这两天找了很多药理学家进行了大量文献检索，没有发现这样的情况。目前，新冠肺炎患者临床用量也就1天1克，与引起致死的剂量相差很多。考虑到积累的问题，今后准备对用量做一些适当的调整，对有心律紊乱或者有心脏传导障碍的患者要特别警惕。

对于新冠肺炎患者出院一段时间后核酸检测阳性的现象，钟南山表示，这个“阳性”指的是核酸的片段、序列有阳性，跟检测的敏感度有关。一般而言，患者出现抗体后重新感染的可能性很小，因此出院患者应该做个简单的抗体检测，假如抗体出现4倍增高，那么应该不是感染。（首席记者叶龙杰）