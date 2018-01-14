宝宝出生竟是“大象腿” 青紫肿块与大腿一样粗

中新网宁波1月12日电(记者 李佳赟 通讯员 姚露露)随着一声响亮的啼哭声，童童(化名)在位于浙江省宁波市的浙江大学明州医院出生，但医生很快发现，刚出生的童童竟然长了一条“大象腿”，小腿几乎与大腿一样粗，巨大的肿块占了2/3的右侧小腿。

童童是个男婴，于去年年底出生。回忆起儿子刚出生时的情况，童童的爸爸徐先生仍心有余悸：“医生告诉我们，这个肿块很有可能是纤维肉瘤，如果不处理不仅会继续长大，而且肿瘤细胞可能会发生转移，到时候孩子就非常危险了。”

据悉，纤维肉瘤是纤维细胞及其产生的纤维构成的恶性肿瘤，属于新生儿罕见的恶性肿瘤。纤维肉瘤的发生，有先天基因变异的可能，也有妈妈在孕前、孕期过程中受到化学品污染、环境污染、放射性污染、药物影响或者不安全饮食等影响的可能。

面对纤维肉瘤，手术切除是目前首选的治疗方式。但浙江大学明州医院的医生从会诊得知童童的情况到决定手术，依然反复斟酌了很久。

童童刚刚出生，身体各个器官、系统发育都不成熟，手术对童童而言将是一个很大的冲击。但童童的病情又非常不乐观：肿块几乎跟小腿一样大，覆盖了腘窝到跟腱部位；肿块直径也相当于小腿直径的2/3，肿块甚至已经压弯了童童的小腿胫骨。

肿块如何切除，如何切干净，如何让孩子在手术后尽快恢复？都是医生们需要仔细考虑的。经过家属同意和制定详细手术方案后，浙江大学明州医院小儿骨科、小儿外科、麻醉科、NICU共同联动，在童童出生后第6天，展开了手术。

手术进展顺利，共历时3个小时，术后童童腿上6X5X3厘米的巨大肿块被清除干净，病理切片也证明了术前的判断，肿块系恶性肿瘤。

如今，在医生护士的精心治疗和护理下，童童已顺利出院。在出院后的定期复查中，童童恢复良好，面对医生不停挥舞着双臂，一双小腿也灵活有劲地伸蹬着。(完)