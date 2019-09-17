怎样判断宝宝是否得了肺炎？

许多家长认为肺炎是非常严重的疾病，一旦孩子出现咳嗽或嗓子粗哑的症状，就会感到惊恐和焦虑。那么如何识别小儿肺炎呢？新生儿科医生教你以下三招：

首先，宝宝患上肺炎后往往会呼吸急促。判断是否得了肺炎，最简单的方式是观察宝宝的呼吸次数和方式：婴幼儿的正常呼吸频率大约40次/分，随着宝宝长大，其正常呼吸频率大约在30-35次/分。但是宝宝患有肺炎时，其呼吸次数会明显增多，而且是持续性。

第二，观察宝宝的呼吸方式。如果宝宝呼吸不通畅，有憋气的感觉，出现鼻翼扇动，呼吸时鼻孔一张一合；或者口唇有青紫，同时伴有烦燥、精神倦怠等现象，都说明宝宝可能得了肺炎。

第三，上呼吸道感染容易转成肺炎。由于宝宝的免疫力低，上呼吸道感染很容易蔓延至肺部，而且速度很快。如果宝宝出现上呼吸道感染，还伴随呼吸受阻、呼吸急促、呼吸困难等症状，则可能转成了肺炎。

需要注意的是，肺炎宝宝不一定咳嗽，也可能不会吐沫，频繁呛奶更有可能意味着患上了肺炎，所以家长们特别要注意宝宝的呼吸频率和呼吸运动的幅度。若出现上述症状，家长们就需要多留心观察并及时送宝宝就医。

本文由首都儿科研究所附属儿童医院新生儿科主任李莉副教授进行科学性把关。